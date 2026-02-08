    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: escalofriante accidente de Cande Moreno ocasiona conmoción

    La competidora fue sacada en helicóptero rumbo al hospital en un día complicado tras caída de Lindsey Vonn.

    Por:Fernando Vázquez
    Los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 tuvieron un día complicado ya que, además del accidente de Lindsey Vonn, Cande Moreno de Andorra también ocasionó conmoción.

    Un problema en la rodilla que se dobló para tocar la nieve provocó que la andorrana se estrellara contra la barrera en su descenso dentro del esquí olímpico tras un salto con velocidad.

    Posteriormente, se vivieron instantes devastadores en donde Cande Moreno parecía quedar inmóvil en la nieve. Las asistencias llegaron y, de inmediato, la llevaron en helicóptero.

    En 2024 y justo en la misma pista, Cande Moreno sufrió una rotura que la comprometió seriamente en su carrera.

    Este mismo día, Lindsey Vonn sufrió otra caída que conmocionó al mundo del deporte. De hecho, la estadounidense ya fue operada.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

