    Mathilde Gremaud gana épica batalla en slopestyle ante Eileen Gu

    Eileen Gu y Mathilde Gremaud nos regalaron trucos de alto nivel en el slopestyle y una pelea por la medalla de oro que se definió por apenas unas centésimas de punto en Milano Cortina 2026.

    Ricardo Otero
    Video Épica batalla entre Eileen Gu y Mathilde Gremaud en slopestyle


    La suiza Mathilde Gremaud se coronó bicampeona olímpica del slopestyle en el esquí acrobático de Milano Cortina 2026, luego de una cerradísima batalla contra la china Eileen Gu que se definió por una fracción de punto.

    Gu fue quien puso la vara con una primera ejecución de tres brillante, para 86.58 puntos, por delante de la campeona defensora Gremaud, quien tuvo 83.60.

    Pero la suiza logró superar a Gu en la segunda ronda, con 86.98, al cerrar con un corcho doble izquierdo 1260 de seguridad (tres y media vueltas) que le permitió meterse al primer lugar de la clasificación.

    Eileen Gu se jugó todo para su tercer descenso, pero falló en el primer truco, un snippet, que aseguró el oro para Gremaud.

    Eileen Gu (izq.), una de las deportistas invernales más populares del mundo, se quedó cerca de destronar a Mathilde Gremaud (centro).
    Eileen Gu (izq.), una de las deportistas invernales más populares del mundo, se quedó cerca de destronar a Mathilde Gremaud (centro).
    Imagen Getty Images

    Aunque la pelea por el oro transcurrió exclusivamente, como se esperaba, entre Mathilde Gremaud y Eileen Gu, la del bronce también mereció atención.

    La británica Kristy Muir firmó su tercera ejecución con 76.05 puntos, pero apenas después, la canadiense Megan Oldham hizo 76.46 para arrebatarle el lugar en el podio.

