Milano Cortina 2026 Finlandia golea a Eslovaquia y se lleva el bronce en el hockey sobre hielo Finlandia derrotó por un contundente 6-1 a Eslovaquia en el partido por el tercer lugar del hockey sobre hielo masculino de Milano Cortina 2026, con dos goles de Erik Haula.

Video Finlandia golea a Eslovaquia para llevarse el bronce en hockey sobre hielo



Finlandia tuvo poca oposición de Eslovaquia para asegurar la medalla de bronce en el hockey sobre hielo masculino de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, con un contundente marcador de 6-1.

PUBLICIDAD

El delantero de los Nashville Predators, Erik Haula, se despachó con dos goles, el segundo de Finlandia que empezó a encaminar la victoria nórdica y el 6-1 definitivo.

Y es que si Eslovaquia mostró alguna resistencia fue al final del segundo periodo cuando Tomas Tatar marcó el 1-2 parcial.

Pero Finlandia se desató con cuatro goles en el último parcial para sellar una goleada que parecía solo cuestión de tiempo para consumarse por su dominio en el desarrollo del partido.