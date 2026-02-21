    Milano Cortina 2026

    Finlandia golea a Eslovaquia y se lleva el bronce en el hockey sobre hielo

    Finlandia derrotó por un contundente 6-1 a Eslovaquia en el partido por el tercer lugar del hockey sobre hielo masculino de Milano Cortina 2026, con dos goles de Erik Haula.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Finlandia golea a Eslovaquia para llevarse el bronce en hockey sobre hielo

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Alemania domina el bobsled doble femenino con el oro y la plata
    1 mins

    Alemania domina el bobsled doble femenino con el oro y la plata

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Alpes Franceses 2030: la próxima sede de los Juegos Olímpicos de invierno
    1 mins

    Alpes Franceses 2030: la próxima sede de los Juegos Olímpicos de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora es la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026?
    2 mins

    ¿A qué hora es la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    La agresión de Tonya Harding a Nancy Kerrigan que estremeció Lillehammer 1994
    2 mins

    La agresión de Tonya Harding a Nancy Kerrigan que estremeció Lillehammer 1994

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: La historia de Jamaica que enamoró a todos en Calgary 1988
    2 mins

    Juegos Olímpicos: La historia de Jamaica que enamoró a todos en Calgary 1988

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Países Bajos es el rey absoluto de la salida masiva de patinaje de velocidad
    2 mins

    Países Bajos es el rey absoluto de la salida masiva de patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Error de EEUU le cuesta el bronce ante Canadá en el curling femenino
    1 mins

    Error de EEUU le cuesta el bronce ante Canadá en el curling femenino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Milano Cortina 2026 vive su cierre de biatlón más espectacular
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Milano Cortina 2026 vive su cierre de biatlón más espectacular

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Con autoridad, Estados Unidos se proclama bicampeón en Aerials de esquí acrobático
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Con autoridad, Estados Unidos se proclama bicampeón en Aerials de esquí acrobático

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    España se frustra ahora en el esquí de montaña de Milano Cortina 2026
    1 mins

    España se frustra ahora en el esquí de montaña de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026


    Finlandia tuvo poca oposición de Eslovaquia para asegurar la medalla de bronce en el hockey sobre hielo masculino de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, con un contundente marcador de 6-1.

    PUBLICIDAD

    El delantero de los Nashville Predators, Erik Haula, se despachó con dos goles, el segundo de Finlandia que empezó a encaminar la victoria nórdica y el 6-1 definitivo.

    Y es que si Eslovaquia mostró alguna resistencia fue al final del segundo periodo cuando Tomas Tatar marcó el 1-2 parcial.

    Pero Finlandia se desató con cuatro goles en el último parcial para sellar una goleada que parecía solo cuestión de tiempo para consumarse por su dominio en el desarrollo del partido.

    Canadá y Estados Unidos jugarán este domingo por la medalla de oro, la última que se entregará en todo el programa de Milano Cortina 2026.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos