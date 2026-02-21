Milano Cortina 2026 ¿A qué hora es la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026? El domingo 22 de febrero se realizará la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026 en la Arena de Verona, una estructura de 2 mil años de antigüedad.

Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

El telón de Milano Cortina 2026 se cerrará con la Ceremonia de Clausura este domingo 22 de febrero, en la que se apagarán los pebeteros que se encendieron el 6 de febrero.

El acto final de estos Juegos Olímpicos de invierno se llevará a cabo en la octava sede de este evento, la ciudad de Verona, en un escenario que repasa la historia de lo que hoy es Italia.

PUBLICIDAD

Y es que la Ceremonia de Clausura se llevará a cabo en la Arena de Verona, un recinto construido hace 20 siglos, en el esplendor del Imperio Romano de Occidente.

La Arena de Verona está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es sede regular de conciertos, obras de teatro y óperas. Cuenta con una capacidad para 30 mil personas.

La Arena de Verona fue construida en el esplendor del Imperio Romano. Imagen Getty Images

¿Qué esperamos de esta ceremonia de Clausura?

Aunque las banderas de los países participantes desfilarán en el mismo orden de la inauguración, desde Melbourne 1956 los atletas entran de forma masiva, sin formación y mezclándose todas las naciones, en un símbolo de la fraternidad y conexión creada entre los deportistas de todo el mundo.

Entre los artistas confirmados para la Clausura se encuentran el cantautor italiano Achille Lauro, la actriz Benedetta Porcaroli y el DJ Gabry Ponte.

Además se realizarán las ceremonias de premiación de los ganadores del esquí de fondo de 50 km. de ambas ramas. La Final masculina se realizó este sábado con Johannes Hoesflot Klaebo como medallista de oro, mientras que la Femenina se hará el domingo, en las horas previas a la Clausura.

También se apagarán los pebeteros que fueron encendidos el pasado 6 de febrero en Milán y en Cortina d'Ampezzo.

¿A qué hora es y dónde ver la Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026?

La Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026 iniciará a las 8:00 pm locales, es decir, a la 1:00 pm, tiempo del centro de México.

Como todos los eventos de Milano Cortina 2026, podrás verlo en vivo y gratis a través de ViX, además de Canal 9 y TUDN a partir de las 12:30 pm.