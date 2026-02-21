    Milano Cortina 2026

    España se frustra ahora en el esquí de montaña de Milano Cortina 2026

    Los ibéricos partían como favoritos en el debut de los relevos en esquí de montaña en unoso Juegos Olímpicos.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Italia hace el 1-2 en el skicross masculino con oro para Simone Deromedis

    España se subió al podio de nueva cuenta en el esquí de montaña en el penúltimo día de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, pero no cumplió con su condición de favorito para llevarse el oro en la prueba por relevos mixtos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Italia hace el 1-2 en el skicross masculino del esquí acrobático de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Italia hace el 1-2 en el skicross masculino del esquí acrobático de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Johannes Hosflot Klaebo: De leyenda a mito en la nieve y el hielo de Milano Cortina 2026
    3 mins

    Johannes Hosflot Klaebo: De leyenda a mito en la nieve y el hielo de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Misión cumplida! Johannes Hoesflot Klaebo gana su sexto oro de Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Misión cumplida! Johannes Hoesflot Klaebo gana su sexto oro de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 21 de febrero: Klaebo es histórico y logra seis oros
    3 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 21 de febrero: Klaebo es histórico y logra seis oros

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Santiago Gimenez estuvo presente en el hockey de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Santiago Gimenez estuvo presente en el hockey de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Gala Olímpica de Milano Cortina 2026: ¿a qué hora es y dónde verla y quiénes participan?
    2 mins

    Gala Olímpica de Milano Cortina 2026: ¿a qué hora es y dónde verla y quiénes participan?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Patinadora de Polonia cerca de perder su ojo en el patinaje!
    1 mins

    ¡Patinadora de Polonia cerca de perder su ojo en el patinaje!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026
    1 mins

    Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: sábado 21 de febrero
    1 mins

    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: sábado 21 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Final soñada en el hockey sobre hielo: Estados Unidos y Canadá jugarán por el oro
    1 mins

    Final soñada en el hockey sobre hielo: Estados Unidos y Canadá jugarán por el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Oriol Cardona y Ana Alonso se adjudicaron el bronce en esta ocasión, si bien el país ibérico logró subirse al podio en todas las competiciones de esta disciplina que debutó en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

    La dupla francesa de Emily Harrop y Thibault Anselmet se colgaron el oro en esta competencia que contó con momentos dramáticos, como una caída en las escaleras de Ana Alonso, lo que impidió que los españoles fueran al menos por la plata.

    Marianne Fatton y Jon Kistle parecían perder su ventaja por algunos momentos, pero lograron resistir para quedarse con la medalla de plata en el norte de Italia.

    De esta forma, termina con éxito la nueva disciplina incrustada en el programa olímpico, con un esquí de montaña que dio tres competencias apasionantes y que llega para quedarse en los Juegos Olímpicos de Invierno.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno