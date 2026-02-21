Milano Cortina 2026 España se frustra ahora en el esquí de montaña de Milano Cortina 2026 Los ibéricos partían como favoritos en el debut de los relevos en esquí de montaña en unoso Juegos Olímpicos.

España se subió al podio de nueva cuenta en el esquí de montaña en el penúltimo día de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, pero no cumplió con su condición de favorito para llevarse el oro en la prueba por relevos mixtos.

Oriol Cardona y Ana Alonso se adjudicaron el bronce en esta ocasión, si bien el país ibérico logró subirse al podio en todas las competiciones de esta disciplina que debutó en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La dupla francesa de Emily Harrop y Thibault Anselmet se colgaron el oro en esta competencia que contó con momentos dramáticos, como una caída en las escaleras de Ana Alonso, lo que impidió que los españoles fueran al menos por la plata.

Marianne Fatton y Jon Kistle parecían perder su ventaja por algunos momentos, pero lograron resistir para quedarse con la medalla de plata en el norte de Italia.

De esta forma, termina con éxito la nueva disciplina incrustada en el programa olímpico, con un esquí de montaña que dio tres competencias apasionantes y que llega para quedarse en los Juegos Olímpicos de Invierno.