    Alemania domina el bobsled doble femenino con el oro y la plata

    Las parejas de Laura Nolte y Deborah Levi y de Lisa Buckwitz y Neele Schuten se quedaron con el oro y la plata, respectivamente, en el bobsled doble para mujeres de Milano Cortina 2026.

    Ricardo Escartín
    Video Alemania hace el 1-2 en el bobsled doble de Milano Cortina 2026


    Pasan los años y nadie es capaz de quitarle la corona a Alemania en bobsled. En el penúltimo día de actividades, los equipos germanos formados por Laura Nolte y Deborah Levi, y por Lisa Buckwitz y Neele Schuten se quedaron con el oro y la plata, respectivamente.

    Nolte y Levi obtuvieron un tiempo combinado de cuatro carreras de 3:48.46, a su vez que Buckwitz y Schuten finalizaron a 53 centésimas separadas de sus compatriotas.

    Esta es la tercera edición de invierno consecutiva donde la nación germana se queda con el lugar más alto del podio.

    En Pyeongchang 2018 fue la propia Lisa Buckwitz quien también se quedó con la presea dorada. Nolte y Levi consumaron su bicampeonato luego del metal dorado de Beijing 2022.

    Para lograrlo, la guarda frenos Levi realizó un fuerte impulso para salir con velocidad al circuito de las 16 curvas, donde condujo su trineo con mucho control para llegar a la meta con ventaja y por debajo del tiempo establecido de sus compatriotas, quienes fueron desplazadas del primer al segundo lugar.

    Una leyenda estadounidense nace

    El bronce fue abrazado por el equipo de Estados Unidos formado por la histórica piloto Kaillie Humphries y por la guarda frenos Jasmine Jones, quienes detuvieron el crono en 3:49.21.

    Con esto, Humphries empata a su compatriota Elana Meyers Taylor como las deportistas con más medallas olímpicas en este deporte, con seis.

    Meyers Taylor, quien quedó séptima en la competencia, obtuvo el oro en el monobob hace unos días; por su parte, Humphries recolectó dos bronces en esta justa olímpica de invierno.

    Video Campeona de bobsled habla a su hijo con lenguaje de señas

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

