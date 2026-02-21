Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Con autoridad, Estados Unidos se proclama bicampeón en Aerials de esquí acrobático El equipo estadounidense se proclamó con mucha ventaja bicampeón del Aerials luego del oro conseguido en Beijing 2022.



Por: Ricardo Escartín

Video Estados Unidos evita las sorpresas en cierre del aerials

Cuatro años pasaron y el resultado fue el mismo para el equipo de Estados Unidos formado por Kaila Kuhn, Connor Curran y Christopher Lillis, que se proclamó como bicampeón olímpico en la Final Dos Aerials por equipos mixtos del esquí acrobático, en el penúltimo día de actividades de Milano Cortina 2026.

La escuadra estadounidense obtuvo un puntaje total de 325.35, producto de los tres saltos. Su dominio en el Parque Aerials de Livigno fue tan evidente, que el equipo mixto de Suiza se tuvo que conformar con la plata por 296.91 puntos, una diferencia aplastante de 28.44 puntos.

El peldaño más bajo del podio fue ocupado por China, al haber alcanzado 279.68 puntos. Con esto, y al igual que los norteamericanos, estuvieron presentes en el podio tal y como lo hicieron en Beijing 2022, donde en esa ocasión se adjudicaron la plata.

Fue Lillis quien realizó un Back Double Full-Full-Full prácticamente impecable y con un aterrizaje limpio lo que selló el oro estadounidense, separándose de Suiza, quien amarró la segunda posición desde el segundo salto luego del truco de Pirmin Werner.

China estuvo cerca del oro, pero un mal aterrizaje de Tianma Li hizo que rodara hacia adelante a su vez que sus esquíes se desprendían de sus pies, lo que los relegó finalmente a la tercera posición.