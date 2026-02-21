    Milano Cortina 2026

    Error de EEUU le cuesta el bronce ante Canadá en el curling femenino

    Un error en la última piedra de Estados Unidos, en el décimo end, le costó poder pelear por el bronce ante Canadá en el curling femenino de Milano Cortina 2026.

    Por:Ricardo Otero
    Video Canadá aprovecha error de EEUU para amarrar el bronce en curling femenino

    Canadá derrotó 10-7 a Estados Unidos en el partido por la medalla de bronce del curling femenino de Milano Cortina 2026.

    Las estadounidenses se acercaron con dos puntos en el noveno end, luego de que en el anterior una certera estrategia le dio tres a Canadá.

    Con el hammer para sus rivales en la entrada final, las estadounidenses trataron de complicarle el último disparo a las canadienses, pero la piedra se impactó con una de guardia de sus rivales y no pudo completar su recorrido a la casa.

    Canadá renunció a hacer su último lanzamiento y se le dieron dos puntos por la ubicación de sus piedras en la casa para asegurar la medalla de bronce.

    Suecia y Suiza jugarán por la medalla de oro.

