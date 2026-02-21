Milano Cortina 2026 La agresión de Tonya Harding a Nancy Kerrigan que estremeció Lillehammer 1994 El caso de las patinadoras estadounidenses Tonya Harding y Nabcy Kerrigan, previo, durante y después de esta edición de Juegos Olímpicos es de los más polémicos y mediáticos en la historia.

Con el arranque del patinaje artístico femenil en Milano Cortina 2026, vuelve a la memoria el escándalo de Lillehammer 1994, cuando Tonya Harding se vio implicada en el ataque contra Nancy Kerrigan, uno de los casos más polémicos del deporte invernal.

“¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?”

El 6 de enero de 1994 el mundo del deporte conmocionó cuando Nancy Kerrigan, una de las grandes patinadoras artísticas estadounidenses en ese tiempo, sufrió un golpe arriba de la rodilla derecha con un bastón metálico luego de un entrenamiento en el Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos.

“¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?”, es lo que gritó Kerrigan luego del golpe. Estas imágenes fueron grabadas y consumidas por millones de telespectadores horas después.

La que aprovechó este “incidente casual” para ganar aquel campeonato fue Tonya Harding, su rival directa y célebre por haber sido la primera estadounidense en ejecutar el triple Axel.

El objetivo de ambas era ganar una medalla en Lillehammer 1994, a celebrarse el siguiente mes. Con esta “casualidad”, Harding tenía el campo abierto para lograrlo.

Las autoridades arrestaron a Jeff Gillooly, exesposo de Harding, y a Shawn Eckardt, guardaespaldas de ambos, al saberse que fueron los autores intelectuales y que se contrató previamente a Shane Stant para efectuar la agresión.

A mediados de enero, Harding fue interrogada por las autoridades y negó estar implicada en el atentado. La atención mediática pronto se fijó en ella.

La polémica creció aún más cuando la Asociación de patinaje de Estados Unidos le permitió competir en Lillehammer, a su vez que le dio a una recuperada Kerrigan el segundo boleto olímpico.

Tonya Harding (izq.) y Nancy Kerrigan (der.) eran las máximas figuras del patinaje artístico de EEUU. Imagen Getty Images

El karma en Lillehammer 1994

Bajo el peso de las sospechas y la presión mediática, Tonya Harding pasó de aspirar al podio a terminar octava tras los dos programas, marcada por el recordado momento en que se rompió el cordón de su patín durante el programa libre, por lo que tuvo que pedir tiempo para arreglarlo.

En contraste, en el Anfiteatro Olímpico de Hamar, Nancy Kerrigan brilló con una de sus mejores actuaciones y se llevó la medalla de plata.

Un mes después, a Harding le agobió su consciencia y se declaró culpable de haber conspirado para obstaculizar la investigación, siendo condenada a tres años de libertad condicional, además de cubrir 500 horas de trabajos comunitarios y una multa de 160 mil dólares.

Finalmente, la Asociación de patinaje de su país le quitó el campeonato nacional de ese año y fue expulsada de por vida de la práctica de su deporte, para cerrar así uno de los casos más polémicos en la historia del deporte.