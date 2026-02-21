    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: La historia de Jamaica que enamoró a todos en Calgary 1988

    Una de las historias más inspiradoras de los Juegos Olímpicos de Invierno la protagonizó el equipo jamaiquino de bobsleigh, en Calgary 1988.

    Por:
    Ricardo Escartín
    El bobsled es una de las disciplinas más espectaculares que ofrece Milano Cortina 2026 que vive su penúltimo día y, a estas alturas, es imposible no recordar el debut de Jamaica en este rápido deporte en Calgary 1988, dejándonos una de las historias más memorables en la historia de los Juegos Olímpicos.

    Un sueño caribeño de origen estadounidense


    Su debut fue posible por dos figuras clave: George Fitch y William Maloney, dos empresarios estadounidenses que residían por esos años en la isla caribeña y que se propusieron a crear un equipo jamaiquino de bobsleigh.

    Esto se dio así luego de que vieron un Pushcart Derby, que traducido significa derbi de carritos de empuje, deporte muy popular que se celebra cada mes de agosto allí y que guarda algunas similitudes con el bobsled.

    Los empresarios reunieron un grupo de atletas pertenecientes al ejército del país, el cual estuvo conformado por Michael White, Dudley Stokes, Samuel Clayton y Devon Harris, quienes tenían diversos rangos militares.

    Howard Siler, su entrenador y medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Bobsleigh de 1969 para Estados Unidos, diseñó un entrenamiento un tanto improvisado y con equipos de entrenamiento rudimentarios.

    De la gloria al desencanto en Calgary 1988

    Así llegaron a Calgary 1988. Inmediatamente se robaron los reflectores al tratarse de un país donde el calor predomina por sobre la nieve y el hielo.

    La primera prueba que compitieron fue la de dos tripulantes, donde escribieron historia al quedar en el puesto 30 de 41.

    Pero no todo fue sencillo en su camino. No pudieron terminar la prueba de cuatro tripulantes por un accidente luego de atacar una de las curvas del circuito, lo que terminó por volcar el trineo.

    Los atletas se levantaron envueltos en aplausos del público, dando culminación a esta historia que desde entonces ha enamorado a los aficionados de los Juegos Olímpicos de Invierno.

