    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Milano Cortina 2026 vive su cierre de biatlón más espectacular

    Francia se lleva el 1-2 en una competencia que contó con un cierre espectacular dentro del biatlón de salida masiva femenil.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿El mejor cierre dentro de Milano Cortina 2026? No apto para cardiacos

    Lo mejor fue para lo último, o más específicamente, penúltimo día de competencias oficiales en Milano Cortina 2026, todo después de que Francia se llevara oro y plata en la salida masiva femenil, última prueba del biatlón en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Con autoridad, Estados Unidos se proclama bicampeón en Aerials de esquí acrobático
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Con autoridad, Estados Unidos se proclama bicampeón en Aerials de esquí acrobático

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    España se frustra ahora en el esquí de montaña de Milano Cortina 2026
    1 mins

    España se frustra ahora en el esquí de montaña de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Italia hace el 1-2 en el skicross masculino del esquí acrobático de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Italia hace el 1-2 en el skicross masculino del esquí acrobático de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Johannes Hosflot Klaebo: De leyenda a mito en la nieve y el hielo de Milano Cortina 2026
    3 mins

    Johannes Hosflot Klaebo: De leyenda a mito en la nieve y el hielo de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Misión cumplida! Johannes Hoesflot Klaebo gana su sexto oro de Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Misión cumplida! Johannes Hoesflot Klaebo gana su sexto oro de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 21 de febrero: Klaebo es histórico y logra seis oros
    3 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 21 de febrero: Klaebo es histórico y logra seis oros

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Santiago Gimenez estuvo presente en el hockey de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Santiago Gimenez estuvo presente en el hockey de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Gala Olímpica de Milano Cortina 2026: ¿a qué hora es y dónde verla y quiénes participan?
    2 mins

    Gala Olímpica de Milano Cortina 2026: ¿a qué hora es y dónde verla y quiénes participan?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Patinadora de Polonia cerca de perder su ojo en el patinaje!
    1 mins

    ¡Patinadora de Polonia cerca de perder su ojo en el patinaje!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026
    1 mins

    Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Fue posiblemente el mejor cierre que se tuvo en todo el biatlón de Milano Cortina 2026, con una actuación espectacular por parte de la delegación francesa, que cerró con el 1-2.

    Océane Michelon se colgó el oro después de estar con un dominio relativamente inestable y que se vio muy amenazado en el último tramo de los 12.5 kilómetros.

    En los últimos metros, la batalla por la medalla de plata se mantuvo entre Julia Simon y Tereza Voborníkova de Chequia, en un duelo que acabó por definirse a favor de la primera.

    La francesa prácticamente tuvo qué batallar hasta la línea de meta para conservar la medalla de plata y, de esta manera, confirmar el último podio del biatlón en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno