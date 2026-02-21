Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Milano Cortina 2026 vive su cierre de biatlón más espectacular Francia se lleva el 1-2 en una competencia que contó con un cierre espectacular dentro del biatlón de salida masiva femenil.

Video ¿El mejor cierre dentro de Milano Cortina 2026? No apto para cardiacos

Lo mejor fue para lo último, o más específicamente, penúltimo día de competencias oficiales en Milano Cortina 2026, todo después de que Francia se llevara oro y plata en la salida masiva femenil, última prueba del biatlón en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Fue posiblemente el mejor cierre que se tuvo en todo el biatlón de Milano Cortina 2026, con una actuación espectacular por parte de la delegación francesa, que cerró con el 1-2.

Océane Michelon se colgó el oro después de estar con un dominio relativamente inestable y que se vio muy amenazado en el último tramo de los 12.5 kilómetros.

En los últimos metros, la batalla por la medalla de plata se mantuvo entre Julia Simon y Tereza Voborníkova de Chequia, en un duelo que acabó por definirse a favor de la primera.

La francesa prácticamente tuvo qué batallar hasta la línea de meta para conservar la medalla de plata y, de esta manera, confirmar el último podio del biatlón en estos Juegos Olímpicos de Invierno.