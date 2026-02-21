    Milano Cortina 2026

    Alpes Franceses 2030: la próxima sede de los Juegos Olímpicos de invierno

    Alpes Franceses 2030 serán los próximos Juegos Olímpicos de invierno, los séptimos a realizarse en Francia, y recibirán la estafeta durante la Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026.

    Por:
    Ricardo Escartín
    La nieve y el hielo de Milano Cortina 2026 se derretirán este domingo 22 de febrero con la Ceremonia de Clausura, cerrando un nuevo capítulo en la historia del movimiento olímpico. Dentro de cuatro años, otro comenzará a escribirse bajo el título Alpes Franceses 2030.

    Durante la Clausura en la Arena de Verona, la nación italiana le cederá la bandera olímpica a Francia para que los Juegos Olímpicos de Invierno regresen a su cuna, pues fue en ese país donde se celebró la primera edición invernal de la historia: Chamonix 1924.

    Conoce a continuación algunos datos importantes y poco conocidos de esta edición invernal:

    Francia, cuna del olimpismo moderno

    Francia ha organizado seis ediciones olímpicas: París 1900, París 1924 y París 2024 las tres de verano, y Chamonix 1924, Grenoble 1968 y Albertville 1992 las tres de invierno.

    Con la edición de Alpes Franceses 2030, Francia reafirma su segundo lugar como nación que más veces ha organizado esta clase de eventos, con siete.

    Estados Unidos tiene el primer puesto al haber organizado ocho ediciones: cuatro de verano y cuatro de invierno. Con Los Ángeles 2028, el país norteamericano aumentaría su cifra a nueve.

    De esta manera, el olimpismo regresa a su cuna, pues fue Pierre de Coubertin (nacido en París, en 1863) quien concibió oficialmente este movimiento en la Universidad de La Sorbona, en 1894.

    Edgar Grospiron es el presidente del Comité Organizador de Alpes Franceses 2030.
    Edgar Grospiron es el presidente del Comité Organizador de Alpes Franceses 2030.
    Selección de la sede durante París 2024

    Los Alpes Franceses 2030 fue elegida como sede el 23 de julio de 2024, en la 142 Sesión del COI llevada a cabo en París, en el marco de las celebraciones de los Juegos Olímpicos de París 2024.

    Se dictaminó que las nuevas historias olímpicas se escribirán entre la nieve y el hielo del 1 al 17 de febrero de ese año

