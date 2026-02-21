    Milano Cortina 2026

    Países Bajos es el rey absoluto de la salida masiva de patinaje de velocidad

    Jorrit Bergsma y Marijke Groenewoud confirmaron que Países Bajos es una de las potencias del patinaje de velocidad al llevarse los oros en la salida masiva de Milano Cortina 2026.

    Ricardo Escartín
    Video Jorrit Bergsma le da el oro a Países Bajos en la salida masiva del patinaje de velocidad

    Jorrit Bergsma y Marijke Groenewoud dejaron en claro que una de las potencias históricas del patinaje de velocidad es Países Bajos, luego de obtener los oros en la salida masiva varonil y femenil, en el penúltimo día de Milano Cortina 2026.

    En la rama varonil, el danés Viktor Hald Thorup y Jorrit Bergsma se pusieron al frente del pelotón al rebasar por fuera en la primera curva de la vuelta dos, lugares que no soltarían hasta la última vuelta 16.

    A tres vueltas de terminar, Bergsma se despegó de manera explosiva de Hald.

    El neerlandés realizó un cierre de carrera agresivo, y al saber que el oro era una realidad, comenzó a festejar con el público presente en las gradas al momento que llegaba a la meta.

    La plata fue para el danés. El tercer puesto se lo adjudicó el local Andrea Giovannini, quien llegó muy pegado a Jordan Stolz, el cual buscaba su triple corona en esta edición olímpica.

    Video Marijke Groenewoud conquista el oro en la salida masiva del patinaje de velocidad.

    El oro se lo llevó Groenewoud en las últimas vueltas

    En la rama femenil, el primer puesto fue ocupado por varias atletas a lo largo de la carrera, pero al término de la vuelta 14, Marijke Groenewoud atacó por fuera para ponerse al frente del pelotón.

    Su exigencia llegó al máximo cuando realizó un final explosivo que le permitió abrazar el oro.

    A unos cuantos metros atrás se encontró Ivanie Blondin, de Canadá, y Mia Manganello, de Estados Unidos, quienes se vistieron con la plata y el bronce, respectivamente.

    El cuarto puesto fue para la italiana Francesca Lollobrigida, quien buscaba también su tricampeonato en esta justa invernal organizada en su casa y con su gente.

    Con estos resultados, Países Bajos le arrebata a Italia el tercer lugar del medallero de Milano Cortina 2026.

