    China se apropia de los aerials en el esquí acrobático de Milano Cortina 2026

    Xindi Wang se ueda con un oro dramático en un podio que solamente contó con un suizo de por medio entre dos chinos.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡China se roba el show en el esquí acrobático de Milano Cortina!

    Wang Xindi, competidor de China, se llevó el oro en una prueba espectacular dentro del aerials dentro del esquí acrobático varonil en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

    Una Final que se decidió hasta el último salto y que arrojó demasiado drama para definir el podio que China casi acaparó y que solemtente Noé Roth de Suiza puso la 'anomalía' con su plata.

    De todas formas, China se alzó con el 1-3 en esta competencia y que Xindi terminó por ganar con una espectacular población de 132.60, todo gracias a un salto doble atrás full doble.

    El momento dramático llegó para el suizo Pirmin Werner, quien parecía tener chances de podio, pero una caída lo privó de cualquier posibilidad.

    Li Tianma de China completó el podio con la medallla de bronce en una competencia que sufrió reprogramaciones debido a las condiciones climáticas.

