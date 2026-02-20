    Milano Cortina 2026

    Suecia y Suiza jugarán por la medalla de oro en el curling femenino

    Suiza derrotó a Estados Unidos y Suecia y Canadá en las Semifinales del curling femenino de Milano Cortina 2026; jugarán la Final este domingo, previo a la Clausura.

    Suiza y Suecia evitaron una Final norteamericana en el curling de Milano Cortina 2026, tras vencer a Estados Unidos y Canadá respectivamente en las Semifinales.

    Las suizas vencieron por marcador de 7-4, al asegurar dos puntos en el último end con un certero disparo de Alina Paetz.

    Video Suiza elimina a Estados Unidos y va a la Final en curling por su primer oro


    Para Suiza será el tercer intento por alcanzar la medalla de oro, pues en Salt Lake City 2002 y Turín 2006, cayeron ante Gran Bretaña y Suecia respectivamente y se conformaron con la plata.

    Pero en esta ocasión, las helvéticas llegarán como favoritas al ocupar el sitio de honor en el ranking mundial.

    Suecia, en cambio, tiene tres preseas doradas en el curling femenino, la primera precisamente en Turín 2006, además de las de Vancouver 2010 y Pyeongchang 2018.

    Las suecas dieron cuenta de Canadá, segundo lugar del ranking mundial, que cedió después del noveno end con el marcador de 6-3.

    Video Suecia avanza a la Final de curling femenino tras derrotar a Canadá

