Milano Cortina 2026 ¡Dramática escena! El campeón mundial de halfpipe, Finley Melville Ives, tuvo una fea caída Finley Melville Ives, quien salió como favorito para la medalla de oro, cayó de forma dramática en la cronde de clasificación del halfpipe del esquí acrobático de Milano Cortina 2026.

Video Dramática caída del campeón mundial de halfpipe

El campeón mundial de halfpipe del esquí acrobático, el neozelandés Finley Melville Ives, sufrió una aparatosa caída que lo dejó fuera de competencia en la ronda de clasificación de Milano Cortina 2026.

Melville Ives azotó contra la nieve al aterrizar en una de sus acrobacias. El neozelandés quedó inmóvil, con un brazo erguido, hasta que los servicios médicos llegaron a a su ayuda.

El esquiador fue colocado en camilla y transportado cuesta abajo por los elementos médicos para recibir mayor atención.

Finley Melville Ives abandonó la estación de Livigno consciente y con los ojos abiertos, para aliviar la conmoción de todo el público, competidores y del equipo de Nueva Zelanda.

“Por suerte, Finley está estable y pudo hablar con su madre”, informó la federación de Nueva Zelanda. “Ahora se va a someter a varias pruebas médicas para conocer el alcance de la caída”.

Melville, de apenas 19 años de edad, ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Engadina, Suiza, 2025.