Milano Cortina 2026 Estas fueron las fallas en dos rutinas que le abrieron la puerta a Donovan Carrillo al programa libre Dos de los factores que influyeron directamente en la clasificación del patinador mexicano fueron los errores en las rutinas del surcoreano Hyungyeom Kim y del letón Fedirs Kulis.

Donovan Carrillo tratará de superar su puesto 22 conseguido en Beijing 2022 luego de que este martes se clasificó del programa corto al programa libre al obtener una calificación en su rutina de 75.56, en la Arena de patinaje sobre hielo de Milán, en Milano Cortina 2026.

Dos de los factores que influyeron directamente en la clasificación del patinador mexicano, quien consiguió una buena rutina, fueron los errores cometidos en las rutinas posteriores del surcoreano Hyungyeom Kim y sobre todo, del letón Fedirs Kulis.

Así fueron los errores de Kim y Kulis en el patinaje artístico de Milano Cortina 2026

Al momento de la participación del asiático, Carrillo se ubicaba en el quinto puesto y si bien su rutina alcanzaba, se sentía con riesgo de perder su pase al programa libre y para mantenerlo, requirió que dos patinadores alcanzaran una puntuación menor a 75.56.

Hyungyeom fue el primero de ellos cuando al inicio de su rutina realizó un Toeloop cuádruple deslucido seguido de un Axel triple bajo-rotación con un resbalón al momento del aterrizaje.

Al término de su coreografía al ritmo de “ Peponi (Paradise)” de The Piano Guys, realizó un Change Foot Sit Spin 4 mal calificado por los jueces con 2.36, lo que le dio un de puntaje total de 69.30, colocándose en ese momento en el octavo puesto.

Una participación después, le tocó el turno a Fedora Kulis, representante de Letonia, quien fue el segundo patinador que se equivocó en su rutina para dejarle la puerta abierta a Donovan Carrillo.

Al comienzo de su coreografía al ritmo de “ Its Wonderful” de Roberto Danova, el letón realizó un Lutz cuádruple bajo-rotación con caída de espaldas incluida, suficiente para obtener 66.86 puntos totales y colocarse en la posición 11.

Donovan Carrillo se mantuvo en el quinto puesto, fue el penúltimo en clasificar directamente al programa libre, que se realizará el próximo viernes, 13 de febrero al filo del medio día (tiempo del centro de México).