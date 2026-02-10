    Milano Cortina 2026

    Suecia se lleva el oro en el curling mixto en duelo épico ante Estados Unidos

    Con la última piedra, Suecia aseguró la medalla de oro ante Estados Unidos en la Final del dobles mixtos de curling en Milano Cortina 2026; Italia se llevó el bronce al vencer a Gran Bretaña.

    Por:
    Ricardo Otero
    Video Oro para Suecia en curling, dobles mixtos

    En un partido cerradisimo de principio a fin, el equipo de Suecia de curling de dobles mixto logró coronarse como campeón olímpico al haber derrotado al conjunto de Estados Unidos por 6-5, en el cuarto día de actividades de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.

    En once partidos disputados, la pareja nórdica conformada por los hermanos Isabella Wranaa y Rasmus Wranaa sostuvo resultados interesantes que los posicionaron como favoritos al título.

    En la Semifinal, este lunes, sorprendieron con un contundente 9-3 a Gran Bretaña para amarrar su pase a la Final.

    En el duelo por el oro, Estados Unidos llegó con ventaja de 5-4 al último End en la pista C del Estadio de Curling de Cortina.

    Para el último disparo, Isabella Wranna necesitaba sacar la piedra de Estados Unidos que permanecía en la casa y ejecutó a la perfección. Los suecos mantuvieron dos de ellas en el círculo y con eso aseguraron la remontada por 6-5.

    En el duelo por el bronce, Italia venció de forma dramática a Gran Bretaña para que los campeones de Beijing 2022 pudieran sumar otra presea, pero ahora en casa.

