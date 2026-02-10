Milano Cortina 2026 Arianna Fontana, la reina de oro italiana que marca un hito en Milano Cortina 2026 La leyenda italiana posee un total de 12 medallas olímpicas en seis ediciones invernales; este martes, en Miano Cortina 2026, conquistó la última de ellas... hasta ahora.

Por: Ricardo Escartín

Video Italia sorprende y se lleva el oro en relevos mixtos de pista corta



Con la medalla de oro lograda este martes 10 de febrero en la prueba de relevos por equipos mixtos del patinaje de velocidad en pista corta, Arianna Fontana escribe su nombre en letras doradas en el libro de historia del deporte olímpico en Milano Cortina 2026.

Y es que la patinadora de 35 años se convirtió en la primera mujer en ganar al menos una presea en seis ediciones olímpicas invernales consecutivas.

Además, Fontana tiene un total de 12 metales, lo que la ubica en el cuarto puesto histórico de máximos medallistas en Olímpicos de invierno, empatando al esquiador de fondo noruego Björn Daehlie.

Este es un recuento de todas sus preseas y de las hazañas que aún puede conseguir en esta edición olímpica.

La historia olímpica de Arianna Fontana

Arianna Fontana ha pisado el podio olímpico de manera constante a lo largo de su historia, la cual comenzó en su casa y con su gente, cuando en Turín 2006 se colgó el bronce en los relevos de 3,000 metros con apenas 15 años de edad.

Así se convirtió en la atleta italiana más joven en la historia en conquistar una medalla en esta clase de justas.

Su figura se volvería una de las más populares y exitosas en las próximas ediciones, al adjudicarse un bronce en Vancouver 2010, una plata y dos bronces en Sochi 2014, su primer oro, una plata y un bronce en Pyeongchang 2018, su segundo oro y dos platas más en Beijing 2022 y su tercer oro conseguido hoy en Milano Cortina 2026.

Lo que ha hecho Fontana en tres décadas distintas es digno de catalogarse como una hazaña sin precedentes.

Fontana va por otro récord

La atleta anfitriona aún tiene que competir en la prueba de 500 metros (que este martes se clasificó a la final) y 3,000 metros por relevos femenino, cuya semifinal se llevará a cabo el 14 de febrero y la final, el 18 de febrero.

La leyenda italiana puede escribir otro hecho sin precedentes, pues si gana dos preseas de cualquier metal, superaría las 13 del esgrimista Edoardo Mangiarotti, y se consolidaría como la deportista italiana con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de verano y de invierno.