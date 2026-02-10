    Milano Cortina 2026

    Conoce a Yuzuru Hanyu, el máximo ídolo de Donovan Carrillo

    El patinador mexicano Donovan Carrillo se inspira en la carrera de Yuzuru Hanyu, uno de los más grandes mitos de este deporte, a quien enfrentó en Beijing 2022.

    Ricardo Escartín
    Video 'Modelo' y atleta. Así lució Donovan Carrillo en una pasarela olímpica.


    Milano Cortina 2026 es la segunda experiencia olímpica para Donovan Carrillo, un hito que, en el patinaje artístico mexicano, solo había alcanzado Ricardo Olavarrieta.

    Pero a diferencia de Beijing 2022, la particularidad para esta ocasión es que el mexicano no podrá competir como aquella vez en contra de quien considera su máximo ídolo: el japonés Yuzuru Hanyu, uno de los más grandes mitos del patinaje artístico.

    Conoce por qué Carrillo considera a uno de los más grandes patinadores sobre el hielo como su modelo a seguir:

    Yuzuru Hanyu tuvo su última participación olímpica en Beiijng 2022.
    Yuzuru Hanyu, el mito que asombró al mundo por sus récords

    Luego de haber terminado en el lugar 22 del programa largo en Beijing 2022, Carrillo expresó sus sensaciones acerca de haber competido medallas contra Yuzuru Hanyu, quien con todo y lesiones previas quedó en el cuarto puesto en el mismo evento.

    “Tener la oportunidad de competir con la leyenda del patinaje, Yuzuru Hanyu, es una experiencia increíble”, dijo con una sonrisa en la cara en entrevista a Olympics.

    “Y por supuesto trato de aprender lo más que pueda de él, de su manera de calentar, de cómo se mueve en la pista de hielo, para tratar de implementarlo también yo en mi patinaje y mejorar”, concluyó.

    No por nada lo toma como un ídolo. Este prodigioso atleta nipón ostenta una gran cantidad de logros debido a su fino dominio técnico en el hielo.

    El que concentra todos ellos fue el Super Slam, que significa obtener todos los títulos Junior y Senior posibles y que conquistó en 2020.

    Video ¡Ceremonia inaugural en marcha! La magna fiesta invernal inicia

    El palmarés de Yuzuru Hanyu

    El japonés hizo el Super Slam al obtener el oro olímpico en Sochi 2014 y Pyeongchang 2018, los Mundiales de 2014 y 2017, la Final del Grand Prix (conseguido en cuatro ocasiones consecutivas del 2014 al 2017) y los Cuatro Continentes en 2020, donde obtuvo el oro.

    Por lo que respecta a la categoría inferior, se colgó el oro en el Mundial y en la Final del Grand Prix junior, ambos en 2010.

    Nadie en la historia de este deporte se había atrevido a conquistar esta marca inédita.

    Beijing 2022 marcó el adiós de una de las más grandes figuras del patinaje artístico al ser su última gran competición; el 19 de julio de ese año, se retiró como profesional.

