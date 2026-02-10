    Milano Cortina 2026

    Donovan Carrillo clasifica en Milano Cortina 2026: ¿cuándo es su competencia en el programa libre?

    Donovan Carrillo aseguró su clasificación al programa libre del patinaje artístico de Milano Cortina 2026 y es el primero en hacerlo dos veces para México en Juegos Olímpicos.

    Por:
    Ricardo Otero
    Video ¿Medallas rotas en Milano Cortina 2026? Te explicamos qué sucede

    Donovan Carrillo le pone una estrella más a su carrera en el patinaje artístico, con la clasificación al programa libre de Milano Cortina 2026.

    De por sí Carrillo era el único mexicano en haber participado en un programa libre del patinaje artístico de Juegos Olímpicos, ahora será el primero que lo haga dos veces.

    El mexicano firmó una rutina de 75.56 puntos en el programa corto, con el objetivo de ser uno de los mejores 24 para avanzar al programa libre, donde se definirán las medallas y la clasificación final del evento.

    Un tropiezo en su primer salto no mermó el ánimo del mexicano, que ejecutó con gran calidad sus siguientes elementos.

    Donovan se ubicó momentáneamente en el tercer lugar de cinco que habían salido a la Arena de Patinaje de Milán. Con 29 participantes en lista, el mexicano necesitaba asegurar que otros tres rivales tuvieran puntuaciones inferiores.

    Donovan Carrillo volverá al programa libre, como lo hizo en Beijing 2022.
    Imagen Getty Images

    La tensa espera para Donovan Carrillo

    Conforme pasaron los siguientes rivales, se empezaron a despejar las dudas.

    Después de Donovan, Yu-Hsiang Lu, de China Taipei, tuvo 72.41 puntos, pero el canadiense GOGOLEV Stephen y el ucraniano MARSAK Kyrylo tuvieron ejecuciones más altas que el mexicano.

    Posteriormente, las del coreano Hyungueom Kim y el letonio Fedirs Kuliss fueron inferiores y le abrieron el paso a Donovan Carrillo al programa libre.

    Queda pendiente conocer la posición final de Donovan en el programa corto.

    Video ¡Gracias, Donovan! El mensaje de Carrillo mientras lo califican en pista

    ¿Cuándo vuelve Donovan Carrillo a la pista para el programa libre?

    El lugar final de Carrillo en el patinaje artístico individual dependerá de las sumas de las rutinas de programa corto y libre.

    El programa libre del patinaje artístico de Milano Cortina 2026 se realizará el viernes 13 de febrero a las 12:00 pm, tiempo del centro de México.

    Podrás verlo en vivo a través de la versión gratuita de ViX.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

