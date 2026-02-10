Milano Cortina 2026 ¡Minions! El español Tomás Guarino sorprende en patinaje artístico de Milano Cortina 2026 Vestido como minion, Tomás Guarino Sabate realizó una rutina dinámica, entretenida, muy divertida y sobre todo nula de deducciones en su participación del programa corto en Milano Cortina 2026.

¡Tulepera con la papaya! El español Tomás Guarino Sabate deleitó a los presentes en la Arena de patinaje sobre hielo de Milán cuando en el programa corto individual masculino del patinaje artístico de Milano Cortina 2026 salió vestido de minion, que son los secuaces del personaje “ Gru” en la saga “ Mi Villano Favorito”, y cuya popularidad se ha extendido a nivel mundial desde 2010.

El público observó una coreografía al ritmo de “ The Minions”, una pieza con una combinación de fragmentos de las canciones que se escuchan en las películas de esta exitosa saga, como “ Freedom”, obra de Pharrel Williams.

Anteriormente, el representante ibérico tuvo un problema de derechos de autor por utilizar la música sin permiso de Universal Studios; sin embargo, el estudio cinematográfico con sede en Hollywood finalmente le cedió la licencia para utilizar las obras con motivo de su rutina en Milano Cortina 2026.

Tomás Guarino le puso el toque divertido al programa corto de Milano Cortina 2026. Imagen Getty Images

Guarino Sabate salió en el puesto cuatro, correspondiente al grupo uno. Al inicio de su turno tuvo que reponerse luego de un mal aterrizaje de su Axel triple.

El elemento técnico que más puntos le dio fue el Lutz triple con el Toeloop triple, que los jueces lo calificaron favorablemente con 10.10.

La ejecución de su rutina fue dinámica, entretenida, muy divertida y sobre todo nula de deducciones

El representante de España obtuvo una puntuación de elementos técnicos de 34.25 y una puntuación de los componentes factorizados de 35.55, lo que le dio un resultado final de 69.80.