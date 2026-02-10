    Milano Cortina 2026

    Atleta confiesa serle infiel a su novia tras ganar medalla en Milano Cortina 2026

    El noruego Sturla Holm Laegreid se sinceró ante las cámaras tras colgarse el bronce en biatlón de 20 km.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Atleta confiesa ser infiel tras ganar medalla en Juegos Olímpicos


    Para cualquier atleta, ganar una medalla en Juegos Olímpicos podría significar vivir uno de los mejores días de su vida, pero no fue así para el noruego Sturla Holm Laegreid.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Estas fueron las fallas en dos rutinas que le abrieron la puerta a Donovan Carrillo al programa libre
    2 mins

    Estas fueron las fallas en dos rutinas que le abrieron la puerta a Donovan Carrillo al programa libre

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Suecia se lleva el oro en el curling mixto en duelo épico ante Estados Unidos
    1 mins

    Suecia se lleva el oro en el curling mixto en duelo épico ante Estados Unidos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Minions! El español Tomás Guarino sorprende en patinaje artístico de Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Minions! El español Tomás Guarino sorprende en patinaje artístico de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo clasifica en Milano Cortina 2026: ¿cuándo es su competencia en el programa libre?
    2 mins

    Donovan Carrillo clasifica en Milano Cortina 2026: ¿cuándo es su competencia en el programa libre?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Con dedicatoria al cielo: la emotiva rutina de Maxim Naumov en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Con dedicatoria al cielo: la emotiva rutina de Maxim Naumov en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Arianna Fontana, la reina de oro italiana que marca un hito en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Arianna Fontana, la reina de oro italiana que marca un hito en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Conoce a Yuzuru Hanyu, el máximo ídolo de Donovan Carrillo
    2 mins

    Conoce a Yuzuru Hanyu, el máximo ídolo de Donovan Carrillo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo hace gran rutina y clasifica al programa libre del patinaje artístico en Milano Cortina
    2 mins

    Donovan Carrillo hace gran rutina y clasifica al programa libre del patinaje artístico en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Sales de casa a recoger medalla olímpica: partidazo para definir bronce en Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Sales de casa a recoger medalla olímpica: partidazo para definir bronce en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Mikaela Shiffrin decepciona en la prueba combinada por equipos femeninos
    2 mins

    Mikaela Shiffrin decepciona en la prueba combinada por equipos femeninos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Tras colgarse el bronce en la prueba de biatlón 20 km de Milano Cortina 2026, su primera medalla olímpica individual, Laegreid aprovechó las cámaras para revelar que le fue infiel a su novia.

    “Hay alguien con quien quería compartir este momento, aunque no estuviera viendo la competición hoy”, dijo el biatleta de 28 años antes de sincerarse frente a la televisión noruega.

    “Hace seis meses, conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y amable del mundo. Y hace tres meses, cometí el mayor error de mi vida: la engañé”, confesó Laegreid con los ojos llorosos.

    La persona en cuestión no se enteró en televisión, pues el medallista explicó que le contó la verdad “hace una semana”, antes de su participación en Milano Cortina 2026, por lo que está viviendo “la peor semana de mi vida”, incluso ha dejado al deporte “en segundo plano” por su situación personal.

    Sturla Holm Laegreid logró la medalla de bronce al registrar un tiempo de 52:19.8 para quedarse por detrás del francés Eric Perrot y de su compatriota Johan-Olav Botn.

    Es la segunda medalla olímpica de su carrera tras ganar el oro en la prueba de relevos de los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Video Francia domina en el biatlón mixto 4x6 de Milano Cortina 2026
    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos