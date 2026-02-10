Milano Cortina 2026 Atleta confiesa serle infiel a su novia tras ganar medalla en Milano Cortina 2026 El noruego Sturla Holm Laegreid se sinceró ante las cámaras tras colgarse el bronce en biatlón de 20 km.

Para cualquier atleta, ganar una medalla en Juegos Olímpicos podría significar vivir uno de los mejores días de su vida, pero no fue así para el noruego Sturla Holm Laegreid.

Tras colgarse el bronce en la prueba de biatlón 20 km de Milano Cortina 2026, su primera medalla olímpica individual, Laegreid aprovechó las cámaras para revelar que le fue infiel a su novia.

“Hay alguien con quien quería compartir este momento, aunque no estuviera viendo la competición hoy”, dijo el biatleta de 28 años antes de sincerarse frente a la televisión noruega.

“Hace seis meses, conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y amable del mundo. Y hace tres meses, cometí el mayor error de mi vida: la engañé”, confesó Laegreid con los ojos llorosos.

La persona en cuestión no se enteró en televisión, pues el medallista explicó que le contó la verdad “hace una semana”, antes de su participación en Milano Cortina 2026, por lo que está viviendo “la peor semana de mi vida”, incluso ha dejado al deporte “en segundo plano” por su situación personal.

Sturla Holm Laegreid logró la medalla de bronce al registrar un tiempo de 52:19.8 para quedarse por detrás del francés Eric Perrot y de su compatriota Johan-Olav Botn.

Es la segunda medalla olímpica de su carrera tras ganar el oro en la prueba de relevos de los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022.

