Milano Cortina 2026 Con dedicatoria al cielo: la emotiva rutina de Maxim Naumov en Milano Cortina 2026 El patinador estadounidense Maxim Naumov emocionó a la Arena de Patinaje de Milán con una rutina que dedicó a sus padres Vadim Naumov y Evgenia Shishkova, leyendas del patinaje sobre hielo ruso y que fallecieron en un accidente aéreo.

El estadounidense Maxim Naumov nos regaló uno de los momentos más conmovedores de Milano Cortina 2026, con la rutina que dedicó a sus padres fallecidos en el programa corto del patinaje artístico.

Naumov mostró una fotografía de él, cuando era niño, con Vadim Naumov y Evgenia Shishkova, leyendas del patinaje de Rusia, campeones mundiales de parejas en 1994.

Vadim Naumov y Evgenia Shishkova fallecieron en enero de 2025 de forma trágica, al estar a bordo de un avión que aproximaba su aterrizaje al aeropuerto Ronald Reagan de Washington DC y se estrelló con un helicóptero sobre el Río Potomac.

Tres días antes del accidente, Maxim terminó en el tercer lugar de los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos. A raíz del trágico suceso, el joven patinador tomó el control de la Academia Juvenil del Club de Patinaje de Boston, que fue fundada por sus padres.

En Milano Cortina 2026, Naumov firmó su mejor marca personal para el programa corto con 85.65 puntos, que lo llevan al programa libre, que se realizará el viernes.

Maxim Naumov conmovió con la fotografía de sus padres. Imagen Getty Images

El trágico fallecimiento de Maxim Naumov y Evgenia Shishkova

El 29 de enero de 2025, los campeones rusos regresaban de Wichita, Kansas, donde participaron en un campamento de desarrollo para jóvenes patinadores en los días posteriores al Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos.

En el avión también iban a bordo seis patinadores del Club de Patinaje de Boston que también perecieron. En total, las 67 personas a bordo del avión perdieron la vida.

Maxim voló de regreso a casa dos días antes, tras su participación en el Campeonato, y salvó así su vida.

Apenas en enero pasado, Maxim Naumov logró la clasificación olímpica por primera vez para cumplir el sueño compartido con sus padres.

"No estaría aquí sentado sin el inimaginable trabajo, esfuerzo y amor de mis padres", dijo Naumov tras ser nombrado para el equipo. "Significa absolutamente todo para mí, cumplir el sueño que teníamos como familia desde que pisé el hielo por primera vez a los cinco años. Así que significa absolutamente todo. Y sé que me miran con una sonrisa y orgullo".