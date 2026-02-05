Milano Cortina 2026 Todos los mexicanos que han participado en Juegos Olímpicos de invierno En 10 ediciones de Juegos Olímpicos de invierno, México ha sido representado por atletas de renombre.

La historia de México en los Juegos Olímpicos de Invierno se remonta a St. Moritz 1928. A casi 100 años de su debut, el país ha podido estar presente en 10 ediciones, y a pesar de que el medallero sigue vacío, los nombres de cada uno de los atletas participantes merecen ser mencionados.

En St. Moritz 1928, México firmó su mejor actuación en citas olímpicas invernales en su historia luego de que Lorenzo Elizaga, Genaro Díaz, Mario Casados, Juan de Landa y José Díaz se posicionaron en el undécimo lugar del Bobsleigh, lo que marcó un antes y un después en la historia del deporte mexicano.

Lo que parecía un comienzo prometedor se disolvió con el tiempo luego de que el país no participó en ediciones olímpicas durante 56 años, hasta que en Sarajevo 1984 el esquiador alpino Hubertus von Hohenlohe rompió esa sequía al ser el único atleta en conformar la delegación.

Hubertus von Hohenlohe sería un constante invitado en cinco ediciones más: Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014, lo que le valió el título del mexicano con más participaciones en Juegos Olímpicos de Invierno.

En Calgary 1988 fue el debut de Ricardo Olavarrieta como patinador artístico, además de que le tocó el honor de ser el abanderado. En Albertville 1992 volvió al hielo olímpico y desde ese momento el Patinaje artístico desaparecería del mapa nacional hasta Beijing 2022.

Albertville 1992 es especial para México, pues contó con la delegación más abultada hasta ahora con 20 integrantes: cuatro mujeres y 16 hombres.

Para Milano-Cortina 2026 Donovan Carrillo y Sarah Schleper figuran como los principales continuadores de un legado que México sigue construyendo ininterrumpidamente cada cuatro inviernos desde Vancouver 2010 .

El patinador mexicano tratará de mejorar su posición 22 consumado en Beijing 2022; por su parte, la veterana esquiadora tratará de cerrar su carrera de la mejor manera con su séptima participación en citas de invierno —desde Nagano 1998 hasta Vancouver 2010 para Estados Unidos y desde PyeongChang 2018 hasta Milano-Cortina 2026 para México—.

Lista de mexicanos que participaron en cada edición

Entre Chamonix 1928 y Beijing 2022, se han celebrado 24 ediciones olímpicas de invierno, de las cuales México ha podido estar representado por 38 atletas esparcidos de la siguiente manera:

St. Moritz 1928

Bobsleigh: Lorenzo Elizaga, Genaro Díaz, Mario Casados, Juan de Landa y José Díaz.



Sarajevo 1984

Esquí alpino: Hubertus von Hohenlohe



Calgary 1988

Bosbleigh: Jorge Tamés, José Tamés, Roberto Tamés y Luis Adrián Tamés. Esquí de fondo: Roberto Alvárez Hojel. Esquí alpino: Hubertus von Hohenlohe, Patrice Martell, Alex Christian Benoit y Carlos Pruneda.

Patinaje artístico: Riccardo Olavarrieta Navarro y Diana Encinas Evans.

Albertville 1992

Bobsleigh: Roberto Tamés, Miquel Elizondo, Jorge Tamés, Carlos Casar, Luis Adrián Tamés, Ricardo Rodríguez y Francisco Negrete. Esquí de fondo: Roberto Ado Alvárez Hojel. Patinaje artístico: Ricardo Olavarrieta Navarro y Mayda Navarro.

Esquí alpino: Hubertus von Hohenlohe, Verónica Ampudia, Carlos Mier y Terán, Sammantha Teuscher, Eduardo Ampudia, Chus Cortina, Íñigo Domenech, Jorge Eduardo Ballesteros, German Sánchez y Juan-Carlos Elizondo.

Lillehammer 1994

Esquí alpino: Hubertus von Hohenlohe



Salt Lake 2002

Bobsleigh: Roberto Lauderdale y Roberto Tamés Skeleton: Luis Carrasco

Vancouver 2010

Esquí alpino: Hubertus von Hohenlohe



Sochi 2014

Esquí alpino: Hubertus von Hohenlohe



PyeongChang 2018

Esquí acrobático: Robert Franco Esquí alpino: Rodolfo Dickson y Sarah Schleper Esquí de fondo: Germán Madrazo

Beijing 2022

Esquí alpino: Rodolfo Dickson y Sarah Schleper Patinaje artístico: Donovan Carrillo Esquí de fondo: Jonathan Soto Moreno

Milano-Cortina 2026

Esquí de fondo: Regina Martínez y Allan Corona Patinaje artístico: Donovan Carrillo Esquí alpino: Sarah Schleper y Lasse Gaxiola