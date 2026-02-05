Milano Cortina 2026 Cortina d’Ampezzo, un ícono del deporte invernal, vuelve a ser sede olímpica La cosede de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, es un centro turístico ubicado al norte de Italia.

Video Cortina d’Ampezzo: Ícono del deporte invernal y sede olímpica

Cortina d’Ampezzo es un sitio icónico del deporte invernal a nivel mundial. Será sede de los Juegos Olímpicos de invierno por segunda vez y eso lo convertirá en centro de la atención mundial tal como ocurrió hace 70 años.

Fue seleccionada sede de los Juegos de 1944, que se cancelaron por la Segunda Guerra Mundial, pero volvió a recibir la oportunidad 12 años más tarde, ya en el contexto de una Italia renovada tras la caída del régimen de Benito Mussolini y la instauración de un sistema demócrata.

Cortina d'Ampezzo es conocida como la "Reina de las Dolomitas" en el Véneto italiano, un destino de montaña de élite, famoso por sus espectaculares picos, 400 kilómetros de pistas de esquí y ambiente sofisticado.

Geográficamente, se encuentra en la provincia de Belluno, en el noreste de Italia, cercano a la frontera con Austria. Las Dolomitas se conforman de una cadena montañosa que forma parte de los Alpes italianos.

De hecho, la sede olímpica, más que una ciudad es una región completa de unos 250 kilómetros de diámetro entre Milán y Cortina y tan grande como que entre las dos ciudades el trayecto en auto más óptimo es de casi cinco horas.

LAS ATRACCIONES DE CORTINA D'AMPEZZO



La ciudad grande más cercana a Cortina es Venecia, que está a poco más de dos horas de trayecto en automóvil desde el sur.

En Cortina d’Ampezzo se encuentran áreas atractivas como Faloria, Cristallo, Tofana y Cinque Torri (Cinco Torres). Ofrece 140 pistas de esquí alpino y más de 80 kilómetros para esquí nórdico.

Pero no solo es una atracción invernal. En verano, es un punto de partida para rutas en el Parque Natural de las Dolomitas de Ampezzo, que incluye el Lago di Sorapiss y senderos de montaña.

También es conocido su centro por tener tiendas y restaurantes de alta gama para sus turistas.

Específicamente, Cortina d’Ampezzo será sede de cinco disciplinas en estos Juegos Olímpicos de Invierno: el curling, en el Estadio Olímpico de Curling de Cortina; el bobsled, luge y skeleton en el Centro de Descenso de Cortina, y el esquí alpino en el Centro de Esquí Alpino Tofane.

