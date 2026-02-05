    Milano Cortina 2026

    Brote de norovirus suspende duelo entre Finlandia y Canadá en el hockey femenil

    Se reportó que 13 elementos del equipo finés están en cuarentena en la villa olímpica.

    Ricardo Escartín
    En el segundo día de actividades de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se presentó un problema de salud luego de que se reportara un brote de norovirus en el equipo de Finlandia de hockey sobre hielo.

    Debido a esto, este jueves el COI anunció el aplazamiento de su partido ante Canadá, en lo que significa el inicio de la competencias de este deporte en esta justa invernal en el Milano Rho Ice Hockey Arenal.

    Durante la práctica previa llevada a cabo al mediodía, la escuadra finlandesa sólo pudo contar con la participación de 10 atletas conformadas por dos porteras y ocho jugadoras de campo presentes.

    Según uno de los elementos del equipo europeo, las 13 seleccionadas restantes tuvieron que permanecer en la villa olímpica para evitar la propagación debido a que presentaron síntomas o estuvieron expuestas al virus.

