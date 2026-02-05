Milano Cortina 2026 El medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno exhibe cicatrices geopolíticas Milano-Cortina 2026 da pie al segundo siglo de tradición de los Juegos Olímpicos de invierno.

Los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026 dan inicio al segundo siglo de este evento deportivo que nos ha maravillado con grandes hazañas.

Desde Chamonix 1924 y hasta Beijing 2022, la evolución de los deportes invernales ha sido palpable desde la inclusión de sus disciplinas más representativas hasta la aparición de nuevos eventos que ponen en situaciones límite al cuerpo humano.

El medallero histórico tiene a Noruega como el país más triunfador a lo largo de la justa y en el top 5, a un país que desapareció hace ya 34 años.

No es de sorprender que países con climas gélidos sean los que acaparen las medallas de esta justa, pero incluso en la tabla de preseas podemos ver efectos de la geopolítica mundial en el último siglo.

Los líderes del medallero histórico en Juegos Olímpicos de invierno



Mucho talento deportivo, desarrollo y continuidad es lo que le da a Noruega la cima del medallero de los Juegos Olímpicos de invierno, al acumular 148 medallas de oro, 134 de plata y 123 de bronce, para un total de 405. Hay altas probabilidades de que este país escandinavo supere los 150 oros en las primeras jornadas de Milano-Cortina 2026.

Noruega es uno de los países que ha participado en las 24 ediciones realizadas hasta ahora, un honor que solo otras siete naciones ostentan: Austria, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Estados Unidos y Alemania luchan en este momento por el segundo lugar. Los norteamericanos tienen 113 oros, 122 platas y 95 bronces, una presea dorada más que los germanos, que también tienen 104 y 70 de segundo y tercer lugar respectivamente.

Sin embargo, hablamos de la Alemania unificada que solo ha participado como tal antes y después de la etapa de la Guerra Fría, cuando se dividió en dos. Si unimos el palmarés de las tres naciones, habría que agregarles otras 50 medallas de oro.

La era soviética y su impacto en el medallero



La Unión Soviética participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de invierno hasta Cortina d’Ampezzo 1956, pese a que fue constituida como tal en 1922, y por última vez en Calgary 1988.

Solo nueve apariciones les bastaron para ser, antes del inicio de Milano-Cortina 2026, el cuarto lugar del medallero histórico con 78 oros, 57 platas y 59 bronces para un total de 194.

La Unión Soviética se unió al Movimiento Olímpico hasta 1951. Es altamente probable que Canadá los desplace al quinto lugar, pues tienen solo un oro menos, además de 72 platas y 76 bronces.

Sin embargo, las exrepúblicas soviéticas tienen una fuerte tradición aún a la fecha en deportes invernales. Rusia solo ha competido en seis Juegos Olímpicos de invierno y, con su vigente sanción, no sumará preseas en Milano-Cortina 2026, pero acumula 46 oros, 39 platas y 35 bronces para arañar el top 10 del medallero histórico, del cual seguramente saldrá en esta edición, pues Finlandia tiene un metal dorado menos.

El top 10 del medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno

Estas son las naciones más ganadoras en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno*:

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL 1 Noruega 148 134 123 405 2 Estados Unidos 113 122 95 330 3 Alemania 112 104 70 286 4 Unión Soviética 78 57 59 194 5 Canadá 77 72 76 225 6 Austria 71 88 91 250 7 Suecia 65 51 60 176 8 Suiza 63 47 58 168 9 Países Bajos 53 49 45 147 10 Rusia 46 39 35 120

*Cifras actualizadas antes del inicio de Milano-Cortina 2026.