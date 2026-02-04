Milano Cortina 2026 El equipo de curling de Italia quiere ilusionar y repetir oro en Milano-Cortina 2026 El equipo de curling de Italia debutará en Milano-Cortina 2026 ostentando la medalla de oro obtenida cuatro años antes en un épico duelo que marcó un antes y un después en el deporte italiano.

Video ¡Inician las competencias en Milano Cortina 2026 y primera prueba de curling sufre 'apagón'!

El equipo italiano de curling de dobles mixtos debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 como anfitriones y actuales campeones olímpicos al haber derrotado a Noruega en Beijing 2022, en un duelo vibrante que marcó un antes y un después en el deporte italiano.

Y es que aquella medalla dorada conseguida por la dupla conformada por Stefania Constantini y Amos Mosaner significó la primera presea olímpica en la historia del curling azzurro desde la primera edición en Chamonix 1924.

¿Qué ocurrió en aquel alucinante partido de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022?



Los ojos del pueblo italiano presenciaron un partido sin igual en el Centro Acuático Nacional de Beijing cuando el llamado 'país de la bota' enfrentó en la final a la Noruega conformada por Kristin Skaslien y Magnus Nedregotten.

La pareja nórdica era la actual medallista de bronce de la edición de Pyeongchang 2018 luego de que el COI se la despojó al equipo de los Atletas Olímpicos de Rusia integrado por el matrimonio Anastasia Bryzgalova y Alexander Krushelnitsky, debido a que este último dio positivo por dopaje al serle encontrada en su cuerpo la sustancia meldonio.

Para Constantini, llegar a estas instancias en las justas de invierno era algo totalmente nuevo, ya que era su primera participación en este magno evento.

Mosaner ya tenía algo de experiencia al participar en Pyeongchang 2018, la primera vez que la prueba mixta era parte del curling, pero jamás se le había presentado una oportunidad tan cercana de acariciar el oro.

Al término de la cuarta entrada, los italianos lograron la superioridad al irse arriba en el marcador por 6-2, mostrando el control del juego y la precisión para deslizar las piedras en el botón para lograr los puntos.

Sin embargo, al término de la séptima entrada el equipo nórdico logró estabilizar la situación con un 7-5 y con ello acercarse al empate.

El momento más apasionante apareció después, pues en la última entrada Noruega contaba con dos piedras en los linderos del anillo azul.

Un error de Constantini significaba el empate y una entrada extra, pero esto no llegó; la última piedra azzurra pegó en las dos de Noruega, alejándolas de la casa y con ello consiguiendo el oro con un 8-5 definitivo y terminar el torneo invictos con once victorias y cero derrotas.

¿Cuándo debuta Italia en curling en Milano-Cortina 2026?



Constantini nació en Cortina d’Ampezzo y Mosaner, en Trento, dos sedes de Milano-Cortina 2026, por lo que llegarán a su casa con el orgullo de ser animados por su gente y la ilusión de repetir el resultado en casa.

Debutarán este jueves, 5 de febrero a las 3:05 a.m. (tiempo del centro de México) en Round Robin (todos contra todos) contra Corea del Sur.

Más tarde, a las 12:05 p.m. disputarán su segundo partido ante Canadá.

El duelo más esperado de esta fase es en contra del equipo noruego, actuales medallistas de plata y aún conformados por Skaslien y Nedregotten. Será el sábado, 7 de febrero a las 12:05 p.m.

A lo largo de cuatro días más se enfrentarán a Suiza, Estonia, Suecia, Chequia, Gran Bretaña y Estados Unidos.