juegos olimpicos Laura Pausini estará en la inauguración en Milano Cortina 2026 La cantante estará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno.

Laura Pausini, cantante italiana, será la protagonista en la ceremonia de inauguración de los Juegos Oímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Así, lo informó la propia organización del evento a través de sus redes sociales.

"¡Laura Pausini será la protagonista de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026!", se lee en la cuenta oficial del evento en Instagram.

En el mensaje también se resalta la gran trayectoria de la artista.

"La única artista italiana reconocida internacionalmente y galardonada con un Premio Grammy, cinco Premios Grammy Latinos, un Globo de Oro y una nominación al Premio de la Academia a lo largo de una exitosa carrera de más de 30 años, Laura Pausini ha llevado la música italiana más allá de las fronteras nacionales, convirtiéndose en embajadora de un idioma universal que une y conmueve a las personas", añade.

El texto fue acompañado con un video de la propia Pausini en el que se ve a interprete con un hermoso atuendo invernal anunciando su participación en el evento.

"Nos vemos el 6 de febrero en San Siro para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026. Nos vemos allí", dice en italiano.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán del 6 de febrero al 22 de febrero próximos en Milano Cortina, Italia.