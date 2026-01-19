Juegos Olímpicos México designa último representante para Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Se conformará una dupla histórica conformada por Sarah Schleper y su hijo en Italia.

Video ¿Sorpresas? México ya tiene abanderados para Milano-Cortina 2026

Lasse Gaxiola se convirtió este lunes en el último representante de México de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

A través de las redes sociales se pudo saber la designación de este juvenil de 17 años, que marcará un antes y un después en la historia del olimpismo mundial al competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno junto a su mamá, Sarah Schleper.

Schleper será otra de las integrantes de la delegación mexicana para Milano Cortina 2026, por lo que en total son cinco los representantes mexicanos en la justa que arranca el próximo 6 de febrero.

La disciplina donde Lasse Gaxiola competirá será en Esquí Alpino, para formar dupla junto a su mamá.

QUIÉN ES LASSE GAXIOLA



Lasse Gaxiola es un prometedor esquiador alpino mexicano que está dejando su huella en la escena internacional de las carreras de esquí. Nacido en una familia de esquiadores, Lasse es hijo de la célebre esquiadora Sarah Schleper y el entrenador del equipo nacional de México, Federico Gaxiola.