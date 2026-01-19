México designa último representante para Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Se conformará una dupla histórica conformada por Sarah Schleper y su hijo en Italia.
Lasse Gaxiola se convirtió este lunes en el último representante de México de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.
A través de las redes sociales se pudo saber la designación de este juvenil de 17 años, que marcará un antes y un después en la historia del olimpismo mundial al competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno junto a su mamá, Sarah Schleper.
Schleper será otra de las integrantes de la delegación mexicana para Milano Cortina 2026, por lo que en total son cinco los representantes mexicanos en la justa que arranca el próximo 6 de febrero.
La disciplina donde Lasse Gaxiola competirá será en Esquí Alpino, para formar dupla junto a su mamá.
QUIÉN ES LASSE GAXIOLA
Lasse Gaxiola es un prometedor esquiador alpino mexicano que está dejando su huella en la escena internacional de las carreras de esquí. Nacido en una familia de esquiadores, Lasse es hijo de la célebre esquiadora Sarah Schleper y el entrenador del equipo nacional de México, Federico Gaxiola.
Uno de sus logros más destacados incluye ganar una medalla de plata en la prestigiosa Carrera Internacional Piniocchio en Italia, marcando su primer podio en una competencia internacional. A medida que continúa desarrollando sus habilidades, rápidamente está ganando reconocimiento y está comenzando a competir al nivel de la Federación Internacional de Esquí (FIS).