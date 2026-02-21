Juegos Olímpicos Canadá se queda con oro en curling en un duelo espectacular en Milano Cortina 2026 ¡Hasta la última piedra! Dramatismo puro y Gran Bretaña se queda con la plata en el curling varonil.

Video ¡Una última y agónica piedra! Canadá tiene oro en curling



Canadá y Gran Bretaña protagonizaron uno de los duelos más espectaculares en el curling varonil dentro de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, que vivió su penúltimo día de competencia.

Los americanos derrotaron 9-6 a los europeos en un partido que llegó con muchas dudas al décimo end, pero que se resolvió solamente por la fortaleza mental canadiense.

De hecho, el equipo masculino de Canadá tuvo qué sobreponerse a un par de errores puntuales que parecían dar vida a los británicos, pero la resistencia en el décimo end provocó también errores para los europeos.

Con solo un punto de diferencia, y ya con la presión al límite en el décimo end, Gran Bretaña no pudo alejar las piedras suficientes y Canadá, con el martillo a su favor, tuvo la frialdad para poner el duelo a su favor.