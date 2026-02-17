    Milano Cortina 2026

    ¡Supermamá! Elana Meyers Taylor le dice a su hijo que es campeona olímpica con lenguaje de señas

    Elana Meyers Taylor, la campeona olímpica del monobob de bobsled, tiene dos hijos con discapacidad auditiva y las cámaras captaron cuando hablo con lenguaje de señas después de su victoria.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video Campeona de bobsled habla a su hijo con lenguaje de señas


    La final de monobob femenil de bobsled de Milano Cortina 2026 nos regaló uno de los momentos más conmovedores cuando Elana Meyers Taylor, al saber que era campeona olímpica por primera vez en su carrera, abrazó a sus dos hijos para luego comunicarle en lenguaje de señas a uno de ellos lo que estaba pasando.

    PUBLICIDAD

    Meyers Taylor se convirtió en la máxima medallista en la historia de este deporte, con seis preseas en su carrera. Su camino no ha sido fácil, ya que ha tenido que dividirse entre la exigencia de la élite y la responsabilidad de cuidar a sus dos hijos con discapacidad.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy martes 17 de febrero: Inicia el día 11
    0 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy martes 17 de febrero: Inicia el día 11

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Legendaria! Eleana Meyers Taylor es la reina del bobsled en Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Legendaria! Eleana Meyers Taylor es la reina del bobsled en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Canadá va por el bicampeonato en hockey sobre hielo, tras vencer a Suiza en Semifinales
    1 mins

    Canadá va por el bicampeonato en hockey sobre hielo, tras vencer a Suiza en Semifinales

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Japón conquista el patinaje artístico de parejas de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Japón conquista el patinaje artístico de parejas de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Conoce a Eileen Gu: la multimillonaria modelo y deportista que compite en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Conoce a Eileen Gu: la multimillonaria modelo y deportista que compite en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Eileen Gu cede reinado olímpico en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Eileen Gu cede reinado olímpico en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: martes 17 de febrero
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: martes 17 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Austria se beneficia del mal clima en salto de esquí Súper por equipos
    2 mins

    Austria se beneficia del mal clima en salto de esquí Súper por equipos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Estados Unidos golea a Suecia y regresa a la Final del hockey sobre hielo femenino
    1 mins

    Estados Unidos golea a Suecia y regresa a la Final del hockey sobre hielo femenino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Tragedia en el slalom: Atle Lie McGrath deja ir un oro casi seguro en el slalom
    1 mins

    Tragedia en el slalom: Atle Lie McGrath deja ir un oro casi seguro en el slalom

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    ¿Qué discapacidad tienen Nico y Noah, los hijos de Eleana Meyers Taylor?

    La piloto estadounidense de bobsled es madre de Nico y Noah, de seis y cuatro años, respectivamente.

    Nico nació de manera prematura y tiene síndrome de Down y sordera; por su parte, Noah también nació bajo la condición de la sordera.

    Elana Meyers Taylor lleva a sus hijos a sus competencias alrededor del mundo.
    Elana Meyers Taylor lleva a sus hijos a sus competencias alrededor del mundo.
    Imagen Getty Images


    Desde la llegada de su primer hijo, Meyers Taylor y su esposo hicieron el esfuerzo de aprender lengua de señas para comunicarse con él, sin saber que años después lo harían también con Noah.

    Con el fin de cuidarlos y de recibir el cuidado que merecen, la leyenda del bobsled olímpico no los ha dejado solos ni siquiera cuando viaja por el mundo para participar en competencias.

    Y es que lo que ha hecho es llevarlos con ella para que vean en primera persona los triunfos de su madre, tal y como ocurrió ayer en el Centro de Deslizamiento de Cortina, cuando la vieron consagrarse como campeona olímpica.

    Video ¡Por menos de un suspiro! Primera gran emoción en el bobsled de Milano Cortina

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos