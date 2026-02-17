Milano Cortina 2026 ¡Supermamá! Elana Meyers Taylor le dice a su hijo que es campeona olímpica con lenguaje de señas Elana Meyers Taylor, la campeona olímpica del monobob de bobsled, tiene dos hijos con discapacidad auditiva y las cámaras captaron cuando hablo con lenguaje de señas después de su victoria.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video Campeona de bobsled habla a su hijo con lenguaje de señas



La final de monobob femenil de bobsled de Milano Cortina 2026 nos regaló uno de los momentos más conmovedores cuando Elana Meyers Taylor, al saber que era campeona olímpica por primera vez en su carrera, abrazó a sus dos hijos para luego comunicarle en lenguaje de señas a uno de ellos lo que estaba pasando.

PUBLICIDAD

Meyers Taylor se convirtió en la máxima medallista en la historia de este deporte, con seis preseas en su carrera. Su camino no ha sido fácil, ya que ha tenido que dividirse entre la exigencia de la élite y la responsabilidad de cuidar a sus dos hijos con discapacidad.

¿Qué discapacidad tienen Nico y Noah, los hijos de Eleana Meyers Taylor?

La piloto estadounidense de bobsled es madre de Nico y Noah, de seis y cuatro años, respectivamente.

Nico nació de manera prematura y tiene síndrome de Down y sordera; por su parte, Noah también nació bajo la condición de la sordera.

Elana Meyers Taylor lleva a sus hijos a sus competencias alrededor del mundo. Imagen Getty Images



Desde la llegada de su primer hijo, Meyers Taylor y su esposo hicieron el esfuerzo de aprender lengua de señas para comunicarse con él, sin saber que años después lo harían también con Noah.

Con el fin de cuidarlos y de recibir el cuidado que merecen, la leyenda del bobsled olímpico no los ha dejado solos ni siquiera cuando viaja por el mundo para participar en competencias.

Y es que lo que ha hecho es llevarlos con ella para que vean en primera persona los triunfos de su madre, tal y como ocurrió ayer en el Centro de Deslizamiento de Cortina, cuando la vieron consagrarse como campeona olímpica.

Video ¡Por menos de un suspiro! Primera gran emoción en el bobsled de Milano Cortina