Milano Cortina 2026 Agenda olímpica Milano Cortina 2026: lunes 16 de febrero, Lasse Gaxiola vuelve a escena El Día 10 de competencias de Milano Cortina 2026 marca el fin de la participación mexicana, con Lasse Gaxiola compitiendo en el slalom del esquí alpino. Entérate de los más importante del 16 de febrero.

Nos queda una semana de emociones en Milano Cortina 2026, pero este lunes 16 de febrero, la participación de Lasse Gaxiola cierra el telón de la acción de mexicanos en los Juegos Olímpicos de invierno.

Gaxiola verá acción en el slalom del esquí alpino, su segunda competencia en Milano Cortina 2026, tras competir en el slalom gigante el pasado sábado.

Entérate de los eventos más importantes para esta jornada de Milano Cortina 2026. Todos los horarios están descritos en tiempo del centro de México (GMT-6).

Esquí alpino



Slalom masculino (participa Lasse Gaxiola)

🇲🇽 3:00 am: carrera 1

🥇🇲🇽 6:30 am: carrera 2

Patinaje de velocidad en pista corta



🥇 5:47 am: 1000 m femenino, Final A

Esquí acrobático



🥇 12:30 pm: Big Air femenino - Final

Patinaje artístico



🥇 1:00 pm: Patinaje por parejas, programa libre

Salto de esquí



🥇 1:20 pm: Súper equipo (M), ronda final

Bobsled



🥇 2:06 pm: Monobob (F), serie 4

Curling



Round robin femenino

2:05 am:

Suecia vs. Suiza

Canadá vs. China

Dinamarca vs. Gran Bretaña

12:05 pm:

Estados Unidos vs. Italia

Corea del sur vs. China

Suiza vs. Gran Bretaña

Japón vs. Canadá

Round robin masculino

7:05 am:

Gran Bretaña vs. Noruega

Chequia vs. Canadá

Suecia vs. Alemania

Italia vs. China

Hockey sobre hielo