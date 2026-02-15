Agenda olímpica Milano Cortina 2026: lunes 16 de febrero, Lasse Gaxiola vuelve a escena
El Día 10 de competencias de Milano Cortina 2026 marca el fin de la participación mexicana, con Lasse Gaxiola compitiendo en el slalom del esquí alpino. Entérate de los más importante del 16 de febrero.
Nos queda una semana de emociones en Milano Cortina 2026, pero este lunes 16 de febrero, la participación de Lasse Gaxiola cierra el telón de la acción de mexicanos en los Juegos Olímpicos de invierno.
Gaxiola verá acción en el slalom del esquí alpino, su segunda competencia en Milano Cortina 2026, tras competir en el slalom gigante el pasado sábado.
Entérate de los eventos más importantes para esta jornada de Milano Cortina 2026. Todos los horarios están descritos en tiempo del centro de México (GMT-6).
Esquí alpino
Slalom masculino (participa Lasse Gaxiola)
🇲🇽 3:00 am: carrera 1
🥇🇲🇽 6:30 am: carrera 2
Patinaje de velocidad en pista corta
🥇 5:47 am: 1000 m femenino, Final A
Esquí acrobático
🥇 12:30 pm: Big Air femenino - Final
Patinaje artístico
🥇 1:00 pm: Patinaje por parejas, programa libre
Salto de esquí
🥇 1:20 pm: Súper equipo (M), ronda final
Bobsled
🥇 2:06 pm: Monobob (F), serie 4
Curling
Round robin femenino
2:05 am:
Suecia vs. Suiza
Canadá vs. China
Dinamarca vs. Gran Bretaña
12:05 pm:
Estados Unidos vs. Italia
Corea del sur vs. China
Suiza vs. Gran Bretaña
Japón vs. Canadá
Round robin masculino
7:05 am:
Gran Bretaña vs. Noruega
Chequia vs. Canadá
Suecia vs. Alemania
Italia vs. China
Hockey sobre hielo
Semifinales femenino
9:40 am: Estados Unidos vs. Suecia
2:10 pm: Canadá vs. Suiza