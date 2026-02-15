    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: lunes 16 de febrero, Lasse Gaxiola vuelve a escena

    El Día 10 de competencias de Milano Cortina 2026 marca el fin de la participación mexicana, con Lasse Gaxiola compitiendo en el slalom del esquí alpino. Entérate de los más importante del 16 de febrero.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Nos queda una semana de emociones en Milano Cortina 2026, pero este lunes 16 de febrero, la participación de Lasse Gaxiola cierra el telón de la acción de mexicanos en los Juegos Olímpicos de invierno.

    Gaxiola verá acción en el slalom del esquí alpino, su segunda competencia en Milano Cortina 2026, tras competir en el slalom gigante el pasado sábado.

    PUBLICIDAD

    Entérate de los eventos más importantes para esta jornada de Milano Cortina 2026. Todos los horarios están descritos en tiempo del centro de México (GMT-6).

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Esquí alpino


    Slalom masculino (participa Lasse Gaxiola)
    🇲🇽 3:00 am: carrera 1
    🥇🇲🇽 6:30 am: carrera 2

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Stroem sorprende a favorita para firmar segundo oro en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Stroem sorprende a favorita para firmar segundo oro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Nuevo drama en Juegos Olímpicos: fuerte accidente conmociona a Milano Cortina 2026
    1 mins

    Nuevo drama en Juegos Olímpicos: fuerte accidente conmociona a Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom del esquí alpino de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom del esquí alpino de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Histórico! Gran Bretaña logra la primera medalla de oro en skeleton mixto con récord de pista incluido
    1 mins

    ¡Histórico! Gran Bretaña logra la primera medalla de oro en skeleton mixto con récord de pista incluido

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Sarah Schleper y Hubertus von Hohenlohe: los príncipes mexicanos del esquí alpino en Juegos Olímpicos
    2 mins

    Sarah Schleper y Hubertus von Hohenlohe: los príncipes mexicanos del esquí alpino en Juegos Olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Países Bajos repite 1-2 en patinaje de velocidad, pero con Femke Kok con el oro
    2 mins

    Países Bajos repite 1-2 en patinaje de velocidad, pero con Femke Kok con el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Gran Bretaña entra al club de medallistas de oro en snowboard cross mixto
    1 mins

    Gran Bretaña entra al club de medallistas de oro en snowboard cross mixto

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Kingsbury se despide con el primer oro para Canadá en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Kingsbury se despide con el primer oro para Canadá en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Con rondas perfectas de tiro, Lisa Vittozzi conquista la persecución de biatlón
    1 mins

    Con rondas perfectas de tiro, Lisa Vittozzi conquista la persecución de biatlón

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: La insólita forma en la que Sarah Schleper dio a conocer su descalificación
    1 mins

    Juegos Olímpicos: La insólita forma en la que Sarah Schleper dio a conocer su descalificación

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Patinaje de velocidad en pista corta


    🥇 5:47 am: 1000 m femenino, Final A

    Esquí acrobático


    🥇 12:30 pm: Big Air femenino - Final

    Patinaje artístico


    🥇 1:00 pm: Patinaje por parejas, programa libre

    Salto de esquí


    🥇 1:20 pm: Súper equipo (M), ronda final

    Bobsled


    🥇 2:06 pm: Monobob (F), serie 4

    Curling


    Round robin femenino
    2:05 am:
    Suecia vs. Suiza
    Canadá vs. China
    Dinamarca vs. Gran Bretaña
    12:05 pm:
    Estados Unidos vs. Italia
    Corea del sur vs. China
    Suiza vs. Gran Bretaña
    Japón vs. Canadá

    PUBLICIDAD

    Round robin masculino
    7:05 am:
    Gran Bretaña vs. Noruega
    Chequia vs. Canadá
    Suecia vs. Alemania
    Italia vs. China

    Hockey sobre hielo


    Semifinales femenino
    9:40 am: Estados Unidos vs. Suecia
    2:10 pm: Canadá vs. Suiza

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos