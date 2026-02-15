    Milano Cortina 2026

    Stroem sorprende a favorita para firmar segundo oro en Milano Cortina 2026

    Noruega se alza con el 1-2 en una histórica competencia del trampolín femenil en el salto de esquí en los Juegos Olímpicos.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Stroem confirma dominio en el salto de esquí femenil


    Nika Prevc de Eslovenia estaba llamada a hacer historia en la incursión del trampolín femenil en el salto de esquí de los Juegos Olímpicos de Invierno este domingo en Milano Cortina, pero Noruega se interpuso en su camino.

    Anna Odine Stroem se impuso en la histórica prueba del salto de esquí y, con ello, obtuvo su segundo oro en la magna justa invernal.

    Stroem, de 27 años, se alzó en lo más alto del podio y la también noruega, Eirin Maria Kvandal, se quedó con la plata, con Prevc quien tuvo que conformarse con el bronce.

    La competencia se definió por poco más de dos puntos de distancia entre ambas noruegas, quienes contribuyeron a que su país se asiente como primera potencia en Milano Cortina 2026.

    Las dos noruegas también fueron ganadoras de plata en la prueba por equipos mixtos dentro del salto de esquí en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

