Nuevo drama en Juegos Olímpicos: fuerte accidente conmociona a Milano Cortina 2026

Video Conmoción en Milano Cortina: accidente en esquí acrobático tiene en vilo a todos

Elias Lajunen, esquiador de Finlandia, causó conmoción este domingo en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 después de que sufriera un fuerte accidente en su participación dentro de la clasificación del big air del esquí acrobático.

El competidor de apenas 18 años falló en realicar una acrobacia que incluía varios giros, con el último resultando en un mal cálculo y, posteriormente, ya con un aterrizaje dramático.

Lajunen alcanzó a golpearse incluso la cabeza, antes de quedar tirado en la nieve, por lo que la competencia se suspendió momentáneamente para la entrada de las asistencias médicas.

El joven finlandés, quien sufrió también el despido de su entrenador por presuntos problemas con el alcohol en Milano Cortina 2026, fue sacado en camilla en momentos muy tensos dentro del esquí acrobático.

Posteriormente, se difunieron imágenes de Lajunen en estado consciente, si bien todavía no hay confirmación oficial de que está fuera de peligro en unos Juegos Olímpicos que también vivieron la caída de Lindsey Vonn.