    Juegos Olímpicos de Invierno

    Abucheos en inauguración de Milano-Cortina 2026 se vuelven virales, ¿para quién fue?

    Momento bochornoso se vivió en el desfile de las delegaciones olímpicas, al escucharse abucheos por parte del público.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    El esplendor de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina se vio por un momento opacado, cuando se escucharon abucheos al momento del desfile de las delegaciones participantes en el estadio de San Siro.

    Desde el comienzo de la ceremonia, la sede dejó sentir su calidez y fraternidad con atractivos programas que fueron cautivando a los presentes y televidentes en el mundo.

    Las intervenciones musicales también dieron de qué hablar y al momento de que comenzaron a desfilar las delegaciones participantes, encabezadas por Grecia, se escucharon abucheos en el estadio.

    Estos insultos se presentaron en la parte final, cuando las futuras sedes olímpicas de invierno desfilaron. Francia será la próxima sede en el 2030, Estados Unidos en el 2034 e Italia fue la última por ser la anfitriona.

    Por primera vez en la historia de una inauguración Olímpica Invernal también desfilaron los atletas en las sedes alternas donde habrá competiciones, dándole así la oportunidad de presentarse a todos los competidores.

