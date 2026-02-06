Milano Cortina 2026 Los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 abren con inauguración inédita La primera inauguración de Juegos Olímpicos en cuatro sedes y una poderosa exhibición de su legado artístico, Italia presentó ante el mundo a Milano Cortina 2026.

La primera ceremonia de inauguración descentralizada, con diferentes sedes, y el legado artístico y estético de Italia como carta de presentación fue la manera en la que abrieron los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

Con el Estadio San Siro como centro, pero con atletas y artistas participando desde Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo, la apertura de los cuartos Olímpicos en Italia -incluidas ediciones de verano e invierno- dieron prueba de una nueva tendencia: una región como sede, más que una ciudad.

Ocho sedes de competencia, cuatro de ellas presentes en la inauguración y la primera vez que se encienden simultáneamente dos pebeteros olímpicos ya hicieron de Milano Cortina 2026 unos Juegos especiales y diferentes.

A partir de este sábado, 116 medallas de oro y sus respectivas platas y bronces serán repartidas durante 16 días de competencia. El hielo y la nieve del norte de Italia serán testigos de las nuevas hazañas del deporte.

El legado artístico de Italia, presente en la inauguración

Italia abrió su primera ceremonia inaugural olímpica en dos décadas con un tributo a su arte: la música, la moda, la danza y las artes visuales en medio de una fiesta de color.

A través de los legados de la bailarina Raffaella Carrà y los maestros Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Gioachino Rossini, Italia mostró uno de sus más grandes tesoros: el arte y la cultura que han exportado al mundo entero. Botargas de los tres legendarios compositores, que además representan las eras de la música italiana, animaron la fiesta.

Después, la estadounidense Mariah Carey, un ícono mundial de la temporada invernal, dejó sin aliento a los asistentes al Estadio San Siro con la interpretación del clásico italiano "Nel Blu, dipinto di Blu" en su idioma original.

Laura Pausini, una de las más grandes representantes de la música italiana fue la encargada de cantar el himno de su país, con un coro en simultáneo con un coro en Cortina.

Un desfile de naciones diferente al resto

Por primera vez en la historia, cuatro sedes vieron desfilar a los atletas en una inauguración de Juegos Olímpicos.

No solo en el Estadio San Siro, sino también en Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo, los atletas invernales pudieron tener su momento para brillar, toda vez que estos Juegos se celebran en una región de unos 250 kilómetros de diámetro.

Grecia, como dicta la costumbre, abrió el desfile, que contó con las 92 naciones participantes en Milano Cortina 2026. Y ya no solo el último, sino los tres últimos lugares se otorgan a las tres sedes próximas de los Juegos en orden inverso, es decir, Estados Unidos (Utah 2034), Francia (Alpes Franceses 2030) e Italia (Milano Cortina 2026).

México salió en la posición 58, con sus atletas repartidos por distintos lugares geográficos: Donovan Carrillo en el San Siro, mientras que Sarah Schleper y Lasse Gaxiola en Livigno, Regina Martínez y Allan Corona en Predazzo, y Sarah Schleper en Cortina.

La primera mujer en presidir una inauguración olímpica

Un paseo por la música y la cultura pop del último siglo precedió los protocolos de los dignatarios, pues los Juegos Olímpicos de invierno entraron en su segundo siglo de existencia con Milano Cortina 2026, desde la primera edición en Chamonix 1924.

Además, la actriz y comediante Brenda Lodigniani ofreció una divertida explicación de los gestos italianos que le permitan a los visitantes extranjeros mejorar la comunicación con sus anfritriones.

El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella dio la declaratoria inaugural de los vigésimo quintos Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, como dicta el protocolo.

Kirsty Coventry, quien el año pasado asumió el cargo de presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), dio la bienvenida a todos los atletas y visitantes de Milano Cortina 2026, la primera mujer que lo hace en cualquier edición, de invierno, verano o de la juventud, pues el COI solo tuvo mandatarios varones en el pasado.

La zimbabuense Coventry fue una laureada nadadora en los primeros años de este siglo, al acumular siete medallas olímpicas, dos de ellas de oro.

¡Qué nadie duerma! Los pebeteros ya están encendidos en Milano Cortina 2026

El tenor Andrea Bocelli ofreció su prodigiosa voz para interpretar el clásico de Giacomo Puccini "Nessum Dorma" (traducido al español, "Que Nadie Duerma"), con lo que dieron la bienvenida al Fuego Olímpico en el Estadio San Siro.

Un elenco de leyendas olímpicas llevaron la bandera olímpica para ser izada en San Siro, integrado, entre otros, por Eliud Kipchoge, Rebeca Andrade y la primera atleta refugiada en ganar una medalla olímpica, la boxeadora Cindy Ngamba.

Por primera vez, se encendieron dos pebeteros olímpicos, uno en el Arco de la Paz en Milán y otro en la Plaza Angelo Dibona de Cortina d'Ampezzo. Alberto Tomba y Deborah Compagnoni fueron los que recibieron el honor de hacer arder el pebetero en Milán, mientras Sofia Goggia lo hizo en Cortina.

Dos procedimientos sencillos, caminando cada último relevo hacia su destino y prendiendo pebeteros idénticos, esculturas esféricas de 3.1 metros de diámetro, pero que se expande hasta los 4.5 metros, y que combina simbolismo, movimiento y luz en la idea de la armonía: diferentes elementos que se mueven juntos como un solo organismo.