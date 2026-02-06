juegos olimpicos de invierno milano cortina 2026 Andrea Bocelli, Laura Pausini y Mariah Carey, las figuras de la inauguración de Milano Cortina 2026 Durante la ceremonia de inauguración de Milano Cortina 2026 se llevaron a cabo una serie de números musicales que deleitaron los oídos de todos.



Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video ¡Qué nadie duerma! Andrea Bocelli eriza la piel de todos en San Siro

A lo largo de la ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, se llevaron a cabo una serie de números musicales en el Estadio San Siro, sede principal del evento, que deleitaron los oídos de los presentes y de las personas que sintonizaron el evento por televisión.

PUBLICIDAD

Desde Andrea Bocelli, Laura Pausini y hasta Mariah Carey fueron los responsables de maravillarnos con su voz a lo largo de las tres horas del evento.

Descubre cómo fueron los momentos musicales más importantes.

La música italiana del pasado y del presente se abrazan



Cabezas gigantes de Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, grandes maestros de la ópera italiana, aparecieron en el estadio San Siro para bailar la obra original “Frizzi, lazzi e paparazzi”.

Esta obra contó con una mezcla de sus obras “La gazza ladra” de Rossini, “Aida” de Verdi, “Vincero” de Giacomo Puccini.

Una imitadora de Rafaela Carrá se sincronizó con las cabezas gigantes al bailar la canción “A far la more comincia tu”, a modo de tributo a la cantante, bailarina y actriz italiana, fallecida en 2021.

Todo esto se dio en la colorida sección de la armonía italiana “Fantasía”.

Mariah Carey cantó “Nel blue dipinto di blu”



Mariah Carey asombró a todos con una versión de la icónica canción “ Nel blu dipinto di blu”, una canción popular de Domenico Modugno, cantautor y actor, ganadora del Festival de San Remo. La combinó con su icónica canción “Nothing is imposible”.

Laura Pausini entonó el himno de Italia



El silencio se hizo presente cuando la italiana Laura Pausini se hizo cargo de cantar el Himno Nacional de Italia durante la ceremonia de izamiento de la bandera italiana, la cual fue llevada a cabo en dos sedes distintas: San Siro y Cortina d’Ampezzo.

PUBLICIDAD

Nadie duerma, dijo Andrea Bocelli



Todos quedaron maravillados cuando Andrea Bocelli cantó “ Nessun Dorma”, siendo esta su segunda aparición en ceremonias olímpicas invernales; en Turín 2006 se presentó en la clausura.

Esto se dio cuando dos portadores de la flama olímpica se presentaron en el escenario y efectuaron un relevo simbólico a un grupo de tres atletas italianos, los cuales salieron del estadio.

Cecilia Bartoli nos hizo escuchar Ópera



Antes del Juramento Olímpico, la voz de Cecilia Bartoli, el piano de Lang Lang y el Coro Infantil del Teatro alla Scala, interpretaron una pieza operística que armonizó uno de los momentos cumbres en el final de la Ceremonia.

Alrededor de 500 músicos y 1.200 voluntarios también participaron en la Ceremonia de Apertura.