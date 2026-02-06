Milano Cortina 2026 ¿Quién es Kirsty Coventry? La presidenta del COI que aparece en el Estadio San Siro en Milano Cortina 2026 La figura de Kirsty Coventry no es nueva en la historia de los Juegos Olímpicos. Hoy hizo acto de presencia durante la declaratoria de inauguración



Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video Kirsty Coventry da la bienvenida a Milano Cortina 2026



Durante la declaratoria inaugural de Milano Cortina 2026 llevada a cabo en el Estadio San Siro en Milán este viernes 6 de febrero, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, dio la bienvenida a los atletas y al público presente.

PUBLICIDAD

“Durante las dos próximas semanas (los atletas) nos van a regalar algo realmente especial. Nos mostrarán lo que significa ser humano, soñar, superar obstáculos, respetarnos los unos a los otros, cuidarnos mutuamente”, expresó.

“Y nos demostrarán que la fuerza no se trata solo de ganar sino de coraje, empatía y corazón “, completó.

La figura de Coventry no es nada nueva en la historia del movimiento olímpico. A continuación te mencionamos detalles sobre su vida:

¿Quién es Kirsty Coventry?



Coventry pasó a la historia al convertirse en la primera mujer en dirigir el Comité Olímpico Internacional, la máxima autoridad que guía el movimiento olímpico y el deporte en el mundo.

Comenzó sus funciones el pasado 23 de junio de 2025. Es también la primera persona procedente de África que ostenta este puesto. Nació en Zimbabue el 16 de septiembre de 1983.

Coventry está muy enlazada con el movimiento olímpico desde antes, ya que participó como nadadora olímpica en cinco citas veraniegas: desde Sídney 2000 hasta Río 2016.

Ganó un total de siete medallas, dos de oro, en dos ediciones: Atenas 2004 y Beijing 2008, lo que la convierte en la atleta más ganadora tanto de su nación como de África.

Este prodigio de atleta también es política, ya que fue Ministra de Juventud, Deportes, Artes y Recreación de Zimbabue entre 2018 y 2025.

A lo largo de la historia, el COI ha tenido 10 presidentes desde 1894, de los cuales nueve fueron hombres.

Milano Cortina 2026 significa el primer magno evento olímpico de Kirsty Coventry dentro de sus funciones.