Milano Cortina 2026 Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 quedan oficialmente inaugurados Otra página de los Juegos Olímpicos inició con la declaración inaugural de Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.

Video Kirsty Coventry da la bienvenida a Milano Cortina 2026



Una nueva historia de los Juegos Olímpicos comenzó este viernes 6 de febrero luego de que el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, declaró oficialmente inaugurada la vigésimo quinta edición de las justas invernales, la cual se llevará a cabo en Milano Cortina 2026 del 6 al 22 de febrero.

PUBLICIDAD

Desde el palco presidencial del Estadio San Siro, sede principal de la justa invernal, el jefe del estado italiano se encargó de las palabras que dan inicio a una nueva edición de las justas invernales.

“Declaro inauguradas las celebraciones de extensión de los Juegos Olímpicos Invernales Milano Cortina”, declaró en la solemne ceremonia.

Esto se dio al momento que las banderas de los países participantes se dispusieron alrededor del podio central, donde se ubicó el atril protocolario.

Antes de ello Giovanni Malago, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, dieron la bienvenida a los atletas y al público presente desde el atril.

“Para ser sincero, el camino no ha sido exento de dificultades; sin embargo, al igual que todo el equipo de Milano Cortina 2026, estaba decidido a no rendirme, porque sencillamente amo a mi país, amo el deporte y amo el movimiento olímpico”, dijo Malago al momento que el público aplaudió.

“Nunca me he sentido tan orgulloso de ser italiano como el día de hoy”, declaró.

Posteriormente, le dio la palabra a Coventry, que en 2025 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Comité Olímpico Internacional desde 1894.

“Durante las dos próximas semanas (los atletas) nos van a regalar algo realmente especial. Nos mostrarán lo que significa ser humano, soñar, superar obstáculos, respetarnos los unos a los otros, cuidarnos mutuamente”, expresó.

PUBLICIDAD

“Y nos demostrarán que la fuerza no se trata solo de ganar sino de coraje, empatía y corazón “, completó al momento de que el bullicio se escuchó en el escenario.

Milano Cortina 2026 se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero. Los atletas de 92 países participarán en 16 disciplinas.