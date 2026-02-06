Milano Cortina 2026 Tres leyendas italianas encienden los pebeteros de Milano Cortina 2026 Alberto Tomba, Deborah Compagnoni y Sofia Goggia encendieron los pebeteros olímpicos de Milano Cortina 2026, la primera vez que se hace en dos sedes.

Video Arden los dos pebeteros de Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026 se instala como la edición donde, por primera vez, en una ceremonia de inauguración de Juegos Olímpicos se encendieron dos pebeteros. Alberto Tomba, Deborah Compagnoni y Sofia Goggia fueron los últimos relevos del largo viaje del Fuego olímpico.

Tomba y Compagnoni fueron los que recibieron el honor de hacer arder el pebetero en el Arco de la Paz de Milán, mientras Sofia Goggia lo hizo en la Plaza Angelo Dibona de Cortina d'Ampezzo.

Los tres son campeones olímpicos italianos, leyendas de los deportes invernales de su país.

Alberto Toma, ‘La Bomba’

Alberto Tomba participó en cuatro Juegos Olímpicos: Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994 y Nagano 1998.

En ellos acumuló tres medallas de oro y dos de plata.

En Calgary, con 21 años de edad recién cumplidos, “La Bomba” saltó a la inmortalidad con los oros del slalom y el slalom gigante en el esquí alpino.

En Albertville repitió el oro del slalom gigante y obtuvo plata en el slalom.

En Lillehammer repitió la plata del slalom.

Su apodo no es solo un juego de palabras. Se le otorgó por su estilo de esquí agresivo, arriesgado y explosivo.

Deborah Compagnoni

Deborah Compagnoni es contemporánea de Tomba y también triple campeona olímpica en el esquí alpino.

Obtuvo oros en Albertville 1992, Lillehammer 1994 y Nagano 1998, primero en el Súper-G y las otras dos ocasiones, en el slalom gigante.

Fue la abanderada de Italia en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Lillehammer 1994, también fue la penúltima portadora de la llama olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Turín 2006.

Esta vez, en Milano Cortina 2026, le tocó cerrar el relevo.

Sofia Goggia

Sofia Goggia es una leyenda italiana de tiempos más recientes. De hecho, participará en Milano Cortina 2026.

Con 33 años de edad, tomará la salida en el descenso femenino del esquí alpino este domingo.

Goggia fue la campeona olímpica de Pyeongchang 2018 y medallista de plata en Beijing 2022.

Además es una nativa del norte de Italia, pues nació en Bergamo, en la provincia de Lombardía.