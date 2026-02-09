    Milano Cortina 2026

    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el patinaje artístico de Milano Cortina 2026?

    El patinador mexicano Donovan Carrillo se presenta en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, su segunda experiencia en la magna justa, en el programa corto del patinaje artístico.

    Por:
    Ricardo Otero
    add
    Video Confirmado: Donovan está fuera de redes sociales

    Donovan Carrillo se presenta este martes 10 de febrero en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

    El patinador mexicano iniciará así su segunda participación olímpica, luego de obtener el lugar 22 en Beijing 2022 y convertirse en el primer mexicano que clasifica al programa libre de esta disciplina.

    Donovan buscará repetir esta hazaña al patinar en el programa corto de la prueba individual, en la pista donde estarán también grandes figuras de Milano Cortina 2026 como el estadounidense Ilia Malinin y el japonés Yuma Kagiyama.

    Los mejores 24 patinadores de esta fase clasifican al programa libre, que se realizará el próximo viernes.

    Donovan Carrillo terminó su preparación para el programa corto del patinaje artístico.
    Donovan Carrillo terminó su preparación para el programa corto del patinaje artístico.
    Imagen Getty Images

    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo y dónde verlo?

    El programa corto del patinaje artístico inicia a las 11:30 am, tiempo del centro de México.

    Como todos los eventos deportivos de Milano Cortina 2026, podrás verlo en vivo en Vix, completamente gratis.

    Los comentarios estarán a cargo de Marisol Paiz y Ricardo Olavarrieta. Ricardo, por cierto, es el único mexicano que ha competido en dos Juegos Olímpicos dentro del patinaje artístico.

    Conoce aquí todo lo que necesitas saber para entender la competencia de Donovan Carrillo.


    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos