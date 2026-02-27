Champions League Futbolistas mexicanos que siguen buscando la gloria continental en la UEFA Este día los futbolistas conocieron su destino en las competencias europeas.

Los futbolistas mexicanos entran en un momento clave en el futbol europeo luego de conocer su destino en los Octavos de Final de las competencias de la UEFA.

Son cuatro jugadores mexicanos que se mantienen con vida con sus equipos en los tornes continentales y son: Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Mateo Chávez y Orbelin Pineda.

Obed Vargas, quien recientemente llegó al Atlético de Madrid, se mantiene en la pelea por la Champions League luego de que su equipo lograra superar la fase de playoffs al Brujas.

Ahora en Octavos de Final, los Colchoneros se enfrentarán al Tottenham donde el mediocampista mexicano buscará debutar en Champions League.

En caso de superar esta fase el Atlético de Madrid y Obed podrían verse las caras con Barcelona o Newcastle.

En la UEFA Europa League el único mexicano que se mantiene en la pelea es Álvaro Fidalgo luego de que el Betis lograra la clasificación directa a Octavos al ubicarse en el cuarto lugar de la fase de liga.

El rival del conjunto español en esta fase es el Panathinaikos donde Fidalgo intentará disputar sus primeros minutos en el torneo europeo.

Mientras que Orbelín Pineda y Mateo Chávez son los futbolistas mexicanos que siguen con vida luego de que sus equipos se metieran a Octavos de Final en la Conference League.

Orbelín con el AEK Atenas enfrentarán a Celje de Eslovenia, mientras que Chávez y el AZ Alkmaar chocarán con e l Sparta Praga, sin embargo, el defensor está en duda tras salir lesionado en el playoff.