México Se anuncia partido México vs. Brasil Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes El amistoso servirá de preparación rumbo al Mundial Femenil de Brasil 2027 al que el Tri busca calificar.

Video ¡Oficial! México vs. Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes

La Selección Mexicana Femenil anunció que enfrentará a Brasil en un partido amistoso el próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El duelo, que se disputará a las 5 pm tiempo del Centro de México, servirá de preparación rumbo al Mundial Femenil que se disputará en Brasil en junio del 2027.

PUBLICIDAD

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Pedro López, técnico del Tri Femenil, y Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles.

“Este año es un partido de inflexión para nuestra selección, es un año clave para consolidar el proyecto y fortalecer la identidad de juego, y sentar bases sólidas con la mira puesta al objetivo de Brasil 2027 y Los Ángeles 2028”, mencionó Rodebaugh.

El 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙅𝙊𝙂𝙊 llegó a la Ciudad de México. ❤️‍🔥



🇲🇽Dos países🇧🇷, y 90 minutos para sentir la pasión de un día épico.🫀



🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes

🗓️ 7 de marzo@SelecaoFeminina las esperamos con futbol, estadio lleno y unos buenos tacos 🌮😉

¿De pastor o de suadero?… pic.twitter.com/Vy28IVx3sk — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 2, 2026

Por su parte, Pedro López destacó la jerarquía de Brasil y aseguró que el próximo 7 de marzo será un día especial e histórico para el futbol femenil de México.

“Es muy emocionante para todos, a las jugadoras les reta, es un partido muy motivante ante un rival como Brasil, por su nombre, sus últimos resultados.

“Cuantos más partidos juguemos contra rivales como Brasil, más cerca estaremos de la selección que queremos ser”, señaló el entrenador español.

Será el primer partido de la Selección Mexicana Femenil en 2026. Su último encuentro fue un amistoso ante Costa Rica que ganó México por 2-0 el pasado 2 de diciembre.