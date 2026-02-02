    México

    Se anuncia partido México vs. Brasil Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes

    El amistoso servirá de preparación rumbo al Mundial Femenil de Brasil 2027 al que el Tri busca calificar.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Oficial! México vs. Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes

    La Selección Mexicana Femenil anunció que enfrentará a Brasil en un partido amistoso el próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    El duelo, que se disputará a las 5 pm tiempo del Centro de México, servirá de preparación rumbo al Mundial Femenil que se disputará en Brasil en junio del 2027.

    PUBLICIDAD

    El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Pedro López, técnico del Tri Femenil, y Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles.

    Más sobre México

    Enrique Borja recibe homenaje de la Federación Mexicana de Futbol
    2 mins

    Enrique Borja recibe homenaje de la Federación Mexicana de Futbol

    Selección Mexicana
    ¡Bombita! El portero que sería convocado para el partido vs. CR7
    1:51

    ¡Bombita! El portero que sería convocado para el partido vs. CR7

    Selección Mexicana
    ¿Hay esperanza para México tras los juegos en Panamá y Bolivia?
    1:41

    ¿Hay esperanza para México tras los juegos en Panamá y Bolivia?

    Selección Mexicana
    Se revela la lesión que alejó a Gilberto Mora de la Selección Mexicana
    1:56

    Se revela la lesión que alejó a Gilberto Mora de la Selección Mexicana

    Selección Mexicana
    Israel Reyes rompe el silencio tras su lesión con el Tri
    1:20

    Israel Reyes rompe el silencio tras su lesión con el Tri

    Selección Mexicana
    El Color de David Faitelson en los partidos de preparación del Tri
    3:51

    El Color de David Faitelson en los partidos de preparación del Tri

    Selección Mexicana
    'Tala' Rangel es consciente de que nadie tiene un lugar seguro en el Tri
    2:15

    'Tala' Rangel es consciente de que nadie tiene un lugar seguro en el Tri

    Selección Mexicana
    'Vasco' Aguirre es autocrítico con el accionar de su equipo
    3:08

    'Vasco' Aguirre es autocrítico con el accionar de su equipo

    Selección Mexicana
    ¿Pone fin a los rumores? Berterame habla sobre posible fichaje con Inter Miami
    1:22

    ¿Pone fin a los rumores? Berterame habla sobre posible fichaje con Inter Miami

    Selección Mexicana
    Resumen | Bolivia vs. México: Berterame salva show de patadas en partido amistoso
    5:13

    Resumen | Bolivia vs. México: Berterame salva show de patadas en partido amistoso

    Selección Mexicana

    “Este año es un partido de inflexión para nuestra selección, es un año clave para consolidar el proyecto y fortalecer la identidad de juego, y sentar bases sólidas con la mira puesta al objetivo de Brasil 2027 y Los Ángeles 2028”, mencionó Rodebaugh.

    Por su parte, Pedro López destacó la jerarquía de Brasil y aseguró que el próximo 7 de marzo será un día especial e histórico para el futbol femenil de México.

    “Es muy emocionante para todos, a las jugadoras les reta, es un partido muy motivante ante un rival como Brasil, por su nombre, sus últimos resultados.

    “Cuantos más partidos juguemos contra rivales como Brasil, más cerca estaremos de la selección que queremos ser”, señaló el entrenador español.

    Será el primer partido de la Selección Mexicana Femenil en 2026. Su último encuentro fue un amistoso ante Costa Rica que ganó México por 2-0 el pasado 2 de diciembre.

    Días atrás, el Tri Femenil registró la mayor goleada de su historia al aplastar a San Vicente y las Granadinas por 14-0 con siete goles de Charlyn Corral. El partido significó el debut de México en el clasificatorio Concacaf W rumbo al Mundial de Brasil 2027.

    Relacionados:
    MéxicoMéxico (F)

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX