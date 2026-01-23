    Mexicanos en el Exterior

    ¡Una novela! En Turquía ahora 'cambian postura' sobre Edson Álvarez

    El destino del jugador mexicano está más que en disputa después de las últimas versiones.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Edson Álvarez vive 'novela turca' ahora con lo que dicen desde Estambul

    Edson Álvarez, jugador mexicano del Fenerbahce, está en pleno proceso de definir su futuro en el futbol profesional, todo después de que se empezara a rumorar la posiilidad de que emigrara del futbol turco.

    Más sobre Mexicanos en el Exterior

    Guillermo Ochoa vuelve a dejar la potería en cero con Limassol FC
    1 mins

    Guillermo Ochoa vuelve a dejar la potería en cero con Limassol FC

    Fútbol
    Fenerbahce toma una decisión sobre la continuidad de Edson Álvarez
    2 mins

    Fenerbahce toma una decisión sobre la continuidad de Edson Álvarez

    Fútbol
    Partidos de hoy 21 de enero: Champions League y mexicanos en el extranjero
    4 mins

    Partidos de hoy 21 de enero: Champions League y mexicanos en el extranjero

    Fútbol
    Partidos de hoy lunes 19 de enero, Futbol Internacional y mexicanos en el exterior
    1 mins

    Partidos de hoy lunes 19 de enero, Futbol Internacional y mexicanos en el exterior

    Fútbol
    Orbelín Pineda da brutal asistencia de gol con la espalda con AEK Atenas
    1 mins

    Orbelín Pineda da brutal asistencia de gol con la espalda con AEK Atenas

    Fútbol
    Partidos de hoy 18 de enero: Liga MX, mexicanos en el exterior y NFL
    4 mins

    Partidos de hoy 18 de enero: Liga MX, mexicanos en el exterior y NFL

    Fútbol
    Partidos de hoy 17 de enero: Liga MX, mexicanos en el extranjero y NFL
    5 mins

    Partidos de hoy 17 de enero: Liga MX, mexicanos en el extranjero y NFL

    Fútbol
    Barcelona elimina a Álex Padilla y al Athletic Club de la Supercopa de España
    1 mins

    Barcelona elimina a Álex Padilla y al Athletic Club de la Supercopa de España

    Fútbol
    Julián Araujo en problemas: Celtic anuncia despido a una semana de su llegada
    1 mins

    Julián Araujo en problemas: Celtic anuncia despido a una semana de su llegada

    Fútbol
    Julián Araujo puede tener un debut de ensueño con Celtic Glasgow
    3 mins

    Julián Araujo puede tener un debut de ensueño con Celtic Glasgow

    Fútbol

    El Ajax de Ámsterdam, equipo en el que ya militó y en donde fue su debut en el balompié del viejo contiente, surgió como posibilidad, al igual que un posible regreso a la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Ahora, el periodista turco Erdem Akbas reveló en A Spor de Turquía que la directiva del Fenerbahce descartó que el jugador mexicano emigre del conjunto de Estambul.

    El referido periodista resaltó que en realidad, Fred es el jugador que "más cerca está" de partir del conjunto turico, por lo que no hay posibilidades, a su juicio, de que Edson Álvarez cambie de escuadra.

    El jugador mexicano ha tenido un semestre complicado en el conjunto turco en donde ha batallado con lesiones, si bien se mantiene en pie de lucha por la titularidad.

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorEdson Álvarez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX