Mexicanos en el Exterior ¡Una novela! En Turquía ahora 'cambian postura' sobre Edson Álvarez El destino del jugador mexicano está más que en disputa después de las últimas versiones.

Video Edson Álvarez vive 'novela turca' ahora con lo que dicen desde Estambul

Edson Álvarez, jugador mexicano del Fenerbahce, está en pleno proceso de definir su futuro en el futbol profesional, todo después de que se empezara a rumorar la posiilidad de que emigrara del futbol turco.

El Ajax de Ámsterdam, equipo en el que ya militó y en donde fue su debut en el balompié del viejo contiente, surgió como posibilidad, al igual que un posible regreso a la Liga MX.

PUBLICIDAD

Ahora, el periodista turco Erdem Akbas reveló en A Spor de Turquía que la directiva del Fenerbahce descartó que el jugador mexicano emigre del conjunto de Estambul.

El referido periodista resaltó que en realidad, Fred es el jugador que "más cerca está" de partir del conjunto turico, por lo que no hay posibilidades, a su juicio, de que Edson Álvarez cambie de escuadra.