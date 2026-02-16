Mexicanos en el Exterior Julián Araujo relata la experiencia de 'primerizo' que tuvo en Escocia: "Todos me daban besos" El jugador mexicano no tuvo empacho en relatar lo que sucedió tras conseguir su primer gol con el Celtic.

Video Julián Araujo confiesa que lo llenaron de "besos" en Escocia

Juián Araujo, jugador del Celtic de Escocia en el futbol europeo, relató lo que sucedió en el épico festejo de su primer gol con el conjunto celta y no dudó en trasladar la emoción que sintió al festejar junto con aficionados del conjunto albiverde.

En conferencia de prensa, Araujo sostuvo que el hecho de ir con la afición del Celtic en el referido gol fue una experiencia que nunca olvidará y que atesorará y agradecerá por siempre.

"Los fanáticos son geniales, ni siquiera sabía lo que hacía, solo me perdí, todos me daban besos, ni siquiera sé qué diablos pasó, pero fue loco, uno de los momentos más locos de mi vida.

"Jugar para Celtic, puedes ver por qué, y lo puedes ver con sus fans, nunca en mi vida estuve involucrado en un momento así en el que anotas un gol, es un momento que llevaré conmigo y estaré agradecido por él", agregó.

Julián Araujo logró su primer gol con el Celtic el domingo dentro de la Scottish Premiership al dar en la compensación la anotación del triunfo a su equipo en su visita al Kilmarnock.

Previamente, en declaraciones al portal oficial del Celtic, Julián Araujo relató un sentir especial en el referido festejo con aficionados en la tribuna.