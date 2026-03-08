Mexicanos en el Exterior Julián Araujo se engancha con fan y hace polémico gesto tras el Rangers vs. Celtic El mexicano no se aguantó a los insultos y abucheos de la afición rival tras avanzar en la Copa de Escocia.

Video Julián Araujo se engancha con fan tras el pleito en el Rangers vs. Celtic

Julián Araujo protagonizó una polémica escena al término del partido entre Celtic y Rangers donde su equipo ganó en penales (2-4) para avanzar a las Semifinales de la Copa de Escocia.

Luego de que Celtic anotara el penal del triunfo, los aficionados de ambos equipos invadieron la cancha del Ibrox Stadium, algunos para celebrar con los jugadores y otros para agarrarse a golpes. Afortunadamente, los elementos de seguridad pudieron controlar a los fans.

En medio de la trifulca, los jugadores del Celtic abandonaron el campo y de camino al túnel fans del Rangers comenzaron a insultarlos y abuchearlos.

El mexicano Julián Araujo no se aguantó y respondió a la afición rival sacando la lengua y les restregó la victoria en su casa mostrándoles el escudo del Celtic.

La acción del mexicano está siendo aplaudida por los fans del Celtic en redes sociales, incluso piden a la directiva su fichaje una vez que termine su préstamo este verano.

Julián Araujo ha encajado perfecto en el Celtic teniendo una gran conexión con la afición.

Cabe recordar que, el mexicano saltó a las gradas del estadio para festejar con los fans tras anotar el gol de la victoria sobre Kilmarnock (2-3) el pasado 15 de febrero.

Julián Araujo ya es titular indiscutible en el Celtic tras ser borrado por el Bournemouth en el primer tramo de la temporada.

El lateral derecho espera ser convocado a la Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica en busca de ganar votos para ir al Mundial 2026.

Araujo compite con Jorge Sánchez y Richy Ledezma. Rodrigo Huescas era otro de los que luchaban por ir a la Copa del Mundo, pero su rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, que sufrió en octubre pasado, lo tienen prácticamente descartado.