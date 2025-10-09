Video ¡Otro escándalo! Exjugador de Chivas se declara culpable en delito grave

Ulises Dávila fue detenido hace meses por apuestas deportivas en Australia y este jueves se declaró culpable en una nueva audiencia sostenida en aquel país.

Dávila, formado en las Chivas y con venta al futbol de Europa con el Chelsea, estaba libre bajo fianza y ahora se espera que su sentencia se le dicte el 19 de diciembre.

Este escándalo para un exjugador del Guadalajara se suma a la detención en días pasados de Omar 'N' por presunto abuso sexual a una menor.

¿DE QUÉ ES CULPABLE ULISES DÁVILA?



Ulises Dávila fue detenido por manipulación de seis partidos en la Liga de Australia, en las temporadas 2023 y 2024, cuando militaba con el Macarthur FC, equipo en el que era capitán.

Este jueves en la audiencia, Clayton Lewis y Kearyn Baccus, excompañeros de Dávila en ese club, declararon al mexicano como 'líder de la operación' y aceptaron recibir 6 mil dólares por influir en apuestas deportivas.

El tema no fue en cuestión de goles o dejarse perder, sino en conseguir amonestaciones que iban a generar ganacias en casas de apuestas, estimadas en casi 150 mil dólares.

La buena noticias para Ulises Dávila es que ocho cargos adicionales, incluyendo el de dirigir y participar en un grupo criminal, fueron retirados por la fiscalía del Tribunal Local de Downing Centre.