    Futbol

    Ulises Dávila se declara culpable de apuestas en futbol de Australia

    El mexicano, exjugador de Chivas y Santos en Liga MX, deberá esperar sentencia hasta el 19 de diciembre.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Otro escándalo! Exjugador de Chivas se declara culpable en delito grave

    Ulises Dávila fue detenido hace meses por apuestas deportivas en Australia y este jueves se declaró culpable en una nueva audiencia sostenida en aquel país.

    Dávila, formado en las Chivas y con venta al futbol de Europa con el Chelsea, estaba libre bajo fianza y ahora se espera que su sentencia se le dicte el 19 de diciembre.

    PUBLICIDAD

    Este escándalo para un exjugador del Guadalajara se suma a la detención en días pasados de Omar 'N' por presunto abuso sexual a una menor.

    ¿DE QUÉ ES CULPABLE ULISES DÁVILA?


    Ulises Dávila fue detenido por manipulación de seis partidos en la Liga de Australia, en las temporadas 2023 y 2024, cuando militaba con el Macarthur FC, equipo en el que era capitán.

    Este jueves en la audiencia, Clayton Lewis y Kearyn Baccus, excompañeros de Dávila en ese club, declararon al mexicano como 'líder de la operación' y aceptaron recibir 6 mil dólares por influir en apuestas deportivas.

    El tema no fue en cuestión de goles o dejarse perder, sino en conseguir amonestaciones que iban a generar ganacias en casas de apuestas, estimadas en casi 150 mil dólares.

    La buena noticias para Ulises Dávila es que ocho cargos adicionales, incluyendo el de dirigir y participar en un grupo criminal, fueron retirados por la fiscalía del Tribunal Local de Downing Centre.

    Video Ulises Dávila es detenido por escándalo de apuestas

    Más sobre Futbol

    2 min
    Partidos del 9 de octubre: Eliminatorias UEFA y Mundial Sub 20

    Partidos del 9 de octubre: Eliminatorias UEFA y Mundial Sub 20

    2 min
    Partidos del 8 de octubre: Octavos de Final del Mundial Sub 20

    Partidos del 8 de octubre: Octavos de Final del Mundial Sub 20

    1 min
    Jordi Alba, del Inter Miami, anuncia su retiro del futbol profesional

    Jordi Alba, del Inter Miami, anuncia su retiro del futbol profesional

    3 min
    Partidos del 5 de octubre: Liga MX, Mundial Sub-20 y F1

    Partidos del 5 de octubre: Liga MX, Mundial Sub-20 y F1

    3 min
    Partidos del 4 de octubre: Liga MX, Mundial Sub-20 y mexicanos en Europa

    Partidos del 4 de octubre: Liga MX, Mundial Sub-20 y mexicanos en Europa

    Relacionados:
    FutbolUlises Dávila

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD