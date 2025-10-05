    Guadalajara

    El ex futbolista Omar Bravo es detenido en Jalisco por presuntos delitos graves

    La Fiscalía de Jalisco informó de la captura del ex delantero de las Chivas por elementos de la policía de investigación.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video De último momento: detienen en Guadalajara a Omar Bravo

    El ex futbolista de las Chivas y la Selección Mexicana, Omar 'N', fue detenido por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, informó, a través de un comunicado, la citada dependencia.

    El máximo goleador del Rebaño Sagrado fue capturado en el centro de Zapopan por policías de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia mediante un operativo tras emitirse su orden de captura.

    Tras las investigaciones, se ha determinado que el acusado, Omar 'N', habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses y se presume que anteriormente habría cometido acciones similares, por lo que en las próximas horas será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial.

    Ante estos señalamientos, la Fiscalía del Estado de Jalisco continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos que atañen al ex futbolista a fin de encontrar justicia.

